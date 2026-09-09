Elena Rybakina Tumbangkan Naomi Osaka untuk Melaju ke Perempat Final US Open 2026

Elena Rybakina tumbangkan Naomi Osaka dan melaju ke perempat final US Open 2026 (Flashscore)
JawaPos.com – Elena Rybakina melaju ke perempat final US Open setelah mengalahkan mantan juara Naomi Osaka dengan skor 6-1 dan 6-4 di Flushing Meadows.
Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (8/9), Petenis Kazakhstan tersebut tampil dominan dan menuntaskan pertandingan dalam waktu 66 menit untuk menjaga peluang meraih gelar Grand Slam ketiganya.
Kemenangan itu juga membuat Rybakina semakin dekat untuk mencapai peringkat satu dunia untuk pertama kalinya dalam kariernya.
Unggulan kedua tersebut selanjutnya akan menghadapi juara Olimpiade Zheng Qinwen pada babak perempat final. Rybakina hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk membuka peluang besar menduduki posisi teratas peringkat dunia.
Petenis berusia 28 tahun itu mengakui peringkat satu dunia menjadi salah satu target utamanya dan bertekad mempertahankan performa terbaik pada pertandingan berikutnya.
Rybakina tampil meyakinkan sejak set pertama dengan memanfaatkan dua dari tiga peluang break point untuk menutup set pembuka hanya dalam waktu 22 menit.
Osaka sempat memberikan perlawanan lebih kuat pada set kedua, tetapi Rybakina kembali mengambil kendali melalui pukulan-pukulan agresif dan break penting pada gim ketujuh.
Dengan kemenangan tersebut, Rybakina memastikan penampilan pertamanya di perempat final US Open sekaligus melanjutkan ambisinya menuju puncak tenis dunia.
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Jawa Pos
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