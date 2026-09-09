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Andika Rachmansyah
Rabu, 9 September 2026 | 23.02 WIB

Reidel Toiran Pede Timnas Voli Putra Indonesia Bikin Kejutan Besar di Asian Games 2026

Reidel Toiran yakin timnas voli putra Indonesia bikin kejutan Besar di Asian Games 2026. (Istimewa) - Image

Reidel Toiran yakin timnas voli putra Indonesia bikin kejutan Besar di Asian Games 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran menegaskan timnya membidik medali di Asian Games 2026.

Pelatih asal Kuba itu optimistis anak asuhnya bisa memberikan kejutan besar di ajang bergengsi se-Asia tersebut.

Reidel percaya diri karena anak asuhnya dalam kepercayaan diri tinggi menatap Asian Games 2026.

Karena itu, ia yakin Boy Arnez dan kawan-kawan bisa membuat kejutan meski menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang, Tiongkok, dan India.

“Target kita dapat medali. Anak-anak semua semangat. Jadi, optimis nanti kompetisi ini kita bisa surprise (buat kejutan) besar,” kata Reidel kepada awak media, termasuk JawaPos.com di Wisma Serbaguna GBK, Rabu (9/9).

Persiapan tim terus dimaksimalkan sebelum bertolak ke Jepang. Reidel mengatakan skuad saat ini masih menjalani latihan fisik sebelum memasuki tahap pematangan taktik.

"Ya, kita maksimalkan waktu dua minggu-dua minggu ini," ujar dia.

Timnas Voli Putra Indonesia punya bekal positf jelang Asian Games 2026. Pasukan Reidel belum lama ini mencetak sejarah dengan keluar sebagai juara AVC Men’s Cup 2026.

Reidel mengatakan evaluasi fisik menjadi salah satu fokus awal Timnas Voli Putra Indonesia. Setelah itu, Reidel akan memusatkan pada aspek taktik.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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