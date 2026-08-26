Timnas Voli Putri Indonesia Wajib Kalahkan Australia, Demi 8 Besar AVC Women's Continental

JawaPos.com – Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Australia dalam laga terakhir Pool B AVC Women's Volleyball Continental Championship di Tianjin Arena, Tiongkok, Rabu (26/8).

Mediol Stiovanny Yoku dkk membutuhkan kemenangan untuk memastikan tiket ke babak delapan besar.

Tidak hanya itu, kemenangan, terutama dengan skor 3-0, juga akan memperbesar peluang Indonesia menempati posisi ke-4 atau ke-5 dalam klasemen gabungan.

Dengan begitu, Merah Putih berpeluang terhindar dari tiga tim juara pool yang bisa diisi Tiongkok, Jepang, dan Thailand.

Sementara jika kalah, peluang Indonesia untuk lolos masih terbuka melalui jalur dua peringkat ketiga terbaik. Namun, Merah Putih harus bergantung pada hasil pertandingan tim lain.

Selain itu, jika lolos melalui jalur tersebut, timnas berpotensi menghadapi lawan berat di babak delapan besar.

Manajer tim voli putri Luciana Taroreh memahami situasi tersebut.

”Setiap pertandingan di AVC Women's Continental 2026 sangat penting untuk menentukan posisi akhir di Pool B dan peluang melaju ke babak berikutnya. Jadi, kami tidak boleh lengah,” kata Luciana kepada Jawa Pos.

Indonesia saat ini mengoleksi satu kemenangan setelah mengalahkan Kazakhstan 3-0 pada 22 Agustus. Sementara satu laga lainnya berakhir dengan kekalahan 0-3 dari Thailand pada 24 Agustus.