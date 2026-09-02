Coret 6 Nama, Ini Daftar 12 Pemain Timnas Voli Putra Indonesia di Asian Games 2026

JawaPos.com - Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) telah merilis daftar 12 pemain Timnas Voli Putra Indonesia untuk Asian Games 2026.
PBVSI mencoret enam pemain dari yang sebelumnya berisikan 18 nama.
Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PP PBVSI Loudry Maspaitella membenarkan perubahan komposisi itu.
Dia pun membeberkan keenam nama yang dicoret.
"Pemain yang dicoret adalah Jasen Natanael K, Tedi Oka Syahputra, Luvi Febrian, Putra Bagus Hidayatulloh, Agil Angga Anggara, serta Raihan Rizky Attorif," kata Loudry dalam keterangan PBVSI, Rabu (2/9).
Timnas Voli Putra Indonesia memusatkan fokusnya dengan komposisi 12 pemain.
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Ke-12 pemain yang terpilih merupakan atlet terbaik Tanah Air.
Sejumlah pemain berpengalaman tetap menjadi bagian dari skuad, di antaranya Dio Zulfikri, Farhan Halim, dan Fahri Septian.
Selain ketiganya, tim juga masih diperkuat Alfin Daniel Pratama, Rama Fazza Fauzan, Sigit Ardian, Hendra Kurniawan, Ahmad Gumilar, Boy Arnez Arabi, Fauzan Nibras, M Malizi, dan Fahreza Rakha Abhinaya.
Pengerucutan jumlah pemain menjadi bagian dari proses pembentukan tim menjelang Asian Games 2026.
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