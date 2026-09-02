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Andika Rachmansyah
Kamis, 3 September 2026 | 04.41 WIB

PBVSI Rilis 12 Pemain Timnas Voli Putri Indonesia di Asian Games 2026: Tak Ada Megawati!

Timnas Voli Putri Indonesia. (Dok. Asian Volley Ball) - Image

Timnas Voli Putri Indonesia. (Dok. Asian Volley Ball)

JawaPos.com - Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) resmi merilis 12 pemain Timnas Voli Putri Indonesia untuk Asian Games 2026. Tidak ada nama Megawati Hangestri Pertiwi dalam daftar tersebut.

Timnas Voli Putri Indonesia menuju Asian Games 2026 sudah memasuki tahap pemusatan latihan nasional (pelatnas).

Garuda Pertiwi akan dipimpin oleh pelatih kepada Marcos Sugiyama.

"Pelatih utama tetap Marco Sugiyama," kata Wakil Kepala Bidang Prestasi PP PBVSI Loudry Maspaitella dalam keterangan PBVSI, Rabu (2/9).

Marcos Sugiyama memanggil 12 pemain terbaik untuk beraksi di Asian Games 2026.

Ke-12 Ke-12 pemain yang dipanggil mengisi lima posisi, yakni setter, opposite, middle blocker, outside hitter, dan libero.

Untuk posisi setter, PBVSI memanggil Arneta Putri Amelia dan Ajeng Nur Cahaya.

Lalu posisi opposite ditempati Khanza Putri Yanzi dan Azzahra Dwi Febyane.

Sedangkan middle blocker diperkuat Maradanti Namira, Chelsa Berlian Nurtomo, dan Geoanny Cahyarningtyas.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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