Tiga Tahun Dukung Perjuangan Atlet, Aice Bersama Tim Indonesia Emas Menuju Asian Games

JawaPos.com - Dukungan terhadap perjuangan atlet Indonesia kembali diperkuat melalui kolaborasi berkelanjutan antara Aice dan Tim Indonesia.

Untuk tahun ketiga secara berturut-turut, Aice menegaskan komitmennya sebagai Official Ice Cream Partner Tim Indonesia, melanjutkan dukungan yang telah terjalin sejak Olimpiade Paris 2024.

Konsistensi selama tiga tahun tersebut menjadi bukti bahwa dukungan Aice terhadap atlet Indonesia bukan sekadar kerja sama komersial jangka pendek, melainkan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk hadir di tengah perjuangan atlet yang membawa nama Indonesia di berbagai ajang olahraga internasional.

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Setelah mendampingi perjuangan Tim Indonesia di Olimpiade Paris 2024, SEA Games Thailand 2025 dan berbagai momentum olahraga internasional lainnya, Aice kini kembali memberikan dukungan bagi 432 atlet Indonesia dari 35 cabang olahraga yang akan berlaga pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026, pada 19 September hingga 4 Oktober.

Momentum Tim Indonesia Day: Menjaga Merah Putih yang berlangsung pada 29 Agustus 2026 di Lippo Mall Kemang, sekaligus menjadi ajakan bagi masyarakat Indonesia untuk terus memberikan energi, doa, dan dukungan kepada para atlet yang akan berjuang mengharumkan nama bangsa di Jepang.

Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari mengatakan, dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta, memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pembinaan dan perjuangan atlet Indonesia di panggung internasional.

“Perjalanan menuju podium tidak pernah dibangun dalam waktu singkat. Atlet membutuhkan dukungan yang konsisten, mulai dari proses persiapan hingga saat mereka bertanding membawa Merah Putih," ungkap dia.

"Karena itu, kami mengapresiasi komitmen Aice yang selama tiga tahun terus hadir bersama Tim Indonesia. Dukungan yang berkelanjutan seperti ini menunjukkan bahwa perjuangan atlet Indonesia merupakan perjuangan kita bersama,” ujar Okto, sapaan karib Raja Sapta Oktohari.