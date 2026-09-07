Timnas Basket Putra Indonesia Terdampak Erupsi Anak Krakatau, Menuju Asian Games 2026 dari Surabaya

Imbas erupsi Gunung Anak Krakatau, Timnas Basket Putra Indonesia mengubah rute keberangkatan ke Asian Games 2026 dan terbang dari Surabaya melalui Juanda. (Dok. Perbasi)
JawaPos.com — Timnas Basket 5x5 Putra Indonesia melakukan penyesuaian rute menuju Jepang untuk mengikuti Asian Games 2026. Langkah tersebut diambil menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau.
Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi dalam beberapa hari terakhir berdampak pada penutupan operasional sejumlah bandara, khususnya di Jakarta. Kondisi tersebut membuat Timnas Basket Putra harus mengubah rute keberangkatan menuju Asian Games 2026.
Rombongan Timnas Basket Putra Indonesia harus menempuh perjalanan darat dari Jakarta menuju Surabaya untuk mengejar penerbangan melalui Bandara Internasional Juanda. Skuad Merah Putih menuju Kota Pahlawan menggunakan bus.
"Dini hari tadi atas koordinasi Perbasi dan Tim CdM. Tim 5on5 Putra Indonesia melakukan perjalanan darat dengan bus ke Surabaya," terang Managing Director Badan Tim Nasional DPP PERBASI Jeremy Imanuel Santoso (7/9).
Jeremy berharap perjalanan Timnas Basket Putra Indonesia berjalan lancar sehingga rombongan dapat melanjutkan perjalanan untuk mengejar penerbangan dari Surabaya pada malam nanti.
"Mohon doa agar kondisi alam baik dan tim dapat terbang jam 19:15 ke Singapora via Juanda dengan Singapore Airlines dan pukul 01:20 tanggal 8 September ke Nagoya," terang Jeremy.
Awalnya, Timnas Basket Putra Indonesia bertolak dari Jakarta menuju Singapura pada Senin (7/9) pukul 20.15 WIB. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju Jepang pada pukul 01.20 waktu setempat.
Namun, karena erupsi Gunung Anak Krakatau, mereka harus mengubah rute keberangkatannya. Rute baru dimulai dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya, menuju Singapura pada 19.15 WIB.
Setelah itu, rombongan dijadwalkan tetap bertolak menuju Jepang pada Selasa (8/9) pukul 01.20 dini hari WIB.
Lebih lanjut, Plt Manajer Timnas Basket 5x5 Putra Indonesia Ahmad Nuradin memastikan pemain dan staf pelatih dalam kondisi aman dan sehat. Ia pun turut meminta dukungan kepada seluruh masyarakat Tanah Air agar skuad Merah Putih memetik hasil manis di Asian Games 2026.
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Jawa Pos
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