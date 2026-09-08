Jepang Pertimbangkan Izinkan Atlet Korea Utara Masuk untuk Asian Games

JawaPos.com - Pemerintah Jepang mempertimbangkan untuk mengizinkan atlet dan pihak terkait dari Korea Utara masuk ke negaranya menjelang Asian Games Aichi-Nagoya yang dimulai akhir bulan ini. Langkah tersebut menjadi pengecualian dari kebijakan Jepang yang pada prinsipnya melarang warga Korea Utara masuk sebagai bagian dari sanksi terhadap Pyongyang.

Dilansir dari Kyodo, Selasa (8/9), sumber pemerintah Jepang mengatakan pengecualian tersebut sedang dipertimbangkan untuk memungkinkan para atlet Korea Utara mengikuti ajang olahraga yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober. Jepang dan Korea Utara tidak memiliki hubungan diplomatik.

Jepang pada prinsipnya melarang warga Korea Utara memasuki wilayahnya sebagai bagian dari sanksi terkait program pengembangan senjata nuklir dan rudal Pyongyang. Namun, pemerintah sebelumnya telah memberikan pengecualian untuk kegiatan olahraga.

Menurut sumber dari General Association of Korean Residents in Japan, organisasi warga Korea di Jepang yang pro-Pyongyang, delegasi Korea Utara untuk Asian Games Aichi-Nagoya diperkirakan terdiri dari sekitar 180 orang.

Jumlah tersebut akan menjadi salah satu delegasi terbesar yang pernah dikirim Korea Utara untuk mengikuti ajang olahraga di Jepang.

Korea Utara memiliki sejumlah atlet yang difavoritkan meraih medali emas, terutama dalam cabang angkat besi dan gulat. Tim sepak bola putri negara tersebut juga menunjukkan perkembangan dengan klub asal Pyongyang yang berhasil meraih gelar Liga Champions Asia pada Mei lalu.

Dua warga keturunan Korea yang tinggal di Jepang dan berstatus atlet juga diperkirakan akan bergabung dengan delegasi Korea Utara dalam Asian Games. Ajang olahraga tersebut umumnya digelar setiap empat tahun.

Pada 2024, pemerintah Jepang juga mengizinkan atlet Korea Utara masuk ke negara tersebut untuk mengikuti babak final kualifikasi sepak bola putri menuju Olimpiade Paris.