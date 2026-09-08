Jepang Pertimbangkan Izinkan Atlet Korea Utara Masuk untuk Asian Games

FOTO ARSIP: Anggota tim sepak bola putri Korea Utara tiba di Bandara Haneda, Tokyo, pada 25 Februari 2024 untuk mengikuti pertandingan kualifikasi terakhir Olimpiade Paris 2024. (Kyodo)
JawaPos.com - Pemerintah Jepang mempertimbangkan untuk mengizinkan atlet dan pihak terkait dari Korea Utara masuk ke negaranya menjelang Asian Games Aichi-Nagoya yang dimulai akhir bulan ini. Langkah tersebut menjadi pengecualian dari kebijakan Jepang yang pada prinsipnya melarang warga Korea Utara masuk sebagai bagian dari sanksi terhadap Pyongyang.
Dilansir dari Kyodo, Selasa (8/9), sumber pemerintah Jepang mengatakan pengecualian tersebut sedang dipertimbangkan untuk memungkinkan para atlet Korea Utara mengikuti ajang olahraga yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober. Jepang dan Korea Utara tidak memiliki hubungan diplomatik.
Jepang pada prinsipnya melarang warga Korea Utara memasuki wilayahnya sebagai bagian dari sanksi terkait program pengembangan senjata nuklir dan rudal Pyongyang. Namun, pemerintah sebelumnya telah memberikan pengecualian untuk kegiatan olahraga.
Menurut sumber dari General Association of Korean Residents in Japan, organisasi warga Korea di Jepang yang pro-Pyongyang, delegasi Korea Utara untuk Asian Games Aichi-Nagoya diperkirakan terdiri dari sekitar 180 orang.
Jumlah tersebut akan menjadi salah satu delegasi terbesar yang pernah dikirim Korea Utara untuk mengikuti ajang olahraga di Jepang.
Korea Utara memiliki sejumlah atlet yang difavoritkan meraih medali emas, terutama dalam cabang angkat besi dan gulat. Tim sepak bola putri negara tersebut juga menunjukkan perkembangan dengan klub asal Pyongyang yang berhasil meraih gelar Liga Champions Asia pada Mei lalu.
Dua warga keturunan Korea yang tinggal di Jepang dan berstatus atlet juga diperkirakan akan bergabung dengan delegasi Korea Utara dalam Asian Games. Ajang olahraga tersebut umumnya digelar setiap empat tahun.
Pada 2024, pemerintah Jepang juga mengizinkan atlet Korea Utara masuk ke negara tersebut untuk mengikuti babak final kualifikasi sepak bola putri menuju Olimpiade Paris.
Sementara itu, Korea Utara tidak mengirimkan tim ke Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo yang digelar pada 2021 dengan alasan pandemi Covid-19.
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