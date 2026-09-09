Jaga Tradisi Emas, Atlet SEA Games dan ASIAN Games Diajak Turnamen Ikut Panahan TNI

JawaPos.com - Ikhtiar menjaga tradisi emas dari cabang olahraga (cabor) panahan turut menjadi atensi TNI AU. Karena itu, dalam Turnamen Panahan Piala Panglima TNI dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI, Angkatan Udara mengajak atlet-atlet SEA Games dan ASIAN Games turut ambil bagian.

Bekerja sama dengan Persatuan Panahan Indonesia (Perpani), TNI AU melalui Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas) akan menggelar Kejuaraan Panahan Piala Panglima TNI 2026. Turnamen itu dijadwalkan berlangsung pada 23–25 Oktober 2026 mendatang di Lapangan Panahan Arjuna, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Jaktim).

Diakui oleh TNI AU, panahan adalah salah satu cabor yang memiliki rekam jejak historis sebagai pembuka kran medali bagi Indonesia di kancah olimpiade. Semangat itu yang kembali digelorakan lewat kejuaraan berskala nasional yang diselenggarakan oleh jajaran Angkatan Udara.

”Panahan merupakan cabor yang telah menorehkan prestasi membanggakan untuk Indonesia, dan kita harus melestarikan serta meningkatkan prestasi tersebut melalui Kejuaraan Piala Panglima TNI 2026 ini,” kata Asisten Komunikasi dan Elektronika (Askomlek) Koopsudna Marsekal Pertama TNI I. B. Ngurah Mardika Putra.

Kejuaraan itu dirancang oleh TNI AU sebagai panggung pembuktian bagi para pemanah dari berbagai tingkatan usia dan latar belakang. Baik atlet muda maupun atlet senior. Karena itu, beberapa kategori akan dipertandingkan.

Rinciannya Kelompok Junior dan Senior Open yang menjadi wadah pembinaan atlet daerah untuk mematangkan skill, mengasah mental bertanding, dan menjaring calon tulang punggung Tim Nasional Panahan Indonesia di masa depan. Kemudian Kategori Eksekutif yang diperuntukkan sebagai sarana silaturahmi untuk mempererat tali persatuan dan kesatuan antarinstansi serta pemangku kepentingan.

Melalui ajang tersebut, TNI AU berharap dapat membentuk generasi muda yang disiplin, bermental tangguh, dan memiliki daya juang tinggi bagi bangsa. Angkatan Udara mengundang seluruh atlet dan klub panahan dari seluruh pelosok Indonesia untuk berpartisipasi dalam ajang tersebut.

”Terkait atlet panahan yang kelas ASIAN Games. Sudah kami sampaikan bahwa ini sifatnya terbuka, open turnamen. Jadi, bisa saja, tidak masalah atlet yang kaliber apapun silakan ikut kejuaraan Piala Panglima TNI ini,” bebernya.