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Andika Rachmansyah
Rabu, 9 September 2026 | 15.03 WIB

Cari Formula Terbaik Ganda Campuran Indonesia, PBSI Uji Tiga Pasangan Baru

Pelatih ganda campuran PBSI, Nova Widianto / Dok: instagram @badminton.ina - Image

Pelatih ganda campuran PBSI, Nova Widianto / Dok: instagram @badminton.ina

JawaPos.com - Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) mencari formula terbaik pada sektor ganda campuran. Sebanyak tiga pasangan baru diuji dalam beberapa turnamen mendatang.

Pelatih kepala ganda campuran Indonesia, Nova Widianto, mulai meracik formula terbaik untuk memperkuat sektor yang ditanganinya. Ia pun merombak pemain dengan menghadirkan tiga pasangan baru, yakni Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Bagas Maulana/Apriyani Rahayu dan M. Nawaf Khoiriyansyah/Indah Cahya Sari Jamil.

“Sekarang kami sedang mencari format terbaik untuk sektor ganda campuran. Karena itu, beberapa kombinasi pasangan seperti Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Bagas Maulana/Apriyani Rahayu dan M. Nawaf Khoiriyansyah/Indah Cahya Sari Jamil akan kami coba,” kata Nova dalam keterangan resmi PBSI, dikutip Rabu (9/9/2026).

Dengan begitu, Felisha tak lagi berduet dengan Jafar Hidayatullah dan Indah dengan Adnan Maulana. Sebagaimana diketahui, Jafar dan Adnan terseret dalam kasus dugaan match fixing.

Nova menyampaikan ketiga racikan baru tersebut akan diuji dalam beberapa turnamen mendatang. Kesempatan tampil di sejumlah turnamen diperlukan untuk melihat perkembangan masing-masing pasangan untuk kemudian dilakukan evaluasi.

“Mereka akan bermain di beberapa turnamen untuk melihat bagaimana hasilnya, termasuk chemistry, komunikasi, pola permainan, dan konsistensi mereka di lapangan. Dari situ nanti akan kami evaluasi,” terang Nova.

Eks pelatih Pelatnas Malaysia itu belum ingin menentukan pasangan yang paling ideal. Menurut Nova, seluruh pemain perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

“Kami memang ingin melihat dulu prosesnya, jadi belum bisa langsung menilai pasangan mana yang paling ideal. Semua akan kami berikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka,” ujarnya.

Lebih jauh, Nova menyampaikan pengujian sejumlah racikan baru ini juga menjadi bagian dari program jangka panjang menuju Olimpiade. Harapannya, proses ini dapat menghasilkan formula terbaik untuk sektor ganda campuran Indonesia.

Editor: Banu Adikara
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