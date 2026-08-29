Debut Manis Bilal Hasan di UFC, Menang KO Lawan Nilson Rojas

Bilal Hasan vs Nilson Rojas di UFC Shanghai 2026 / instagram @ufc
JawaPos.com - Petarung keturunan Indonesia, Bilal Hasan, mengawali kiprahnya di UFC dengan kemenangan meyakinkan. Petarung berjuluk The IndoNinja itu sukses mengalahkan Nilson Rojas melalui knockout (KO) pada UFC Fight Night 286 di Shanghai, Sabtu (29/8/2026).
Bilal tampil pada main card UFC Fight Night 286 atau UFC Shanghai 2026 yang berlangsung di Oriental Sports Center, Shanghai, Tiongkok. Ia menjadi bagian dari rangkaian pertarungan utama yang turut menghadirkan duel Umar Nurmagomedov kontra Song Yadong.
Menghadapi Rojas, Bilal langsung tampil agresif sejak ronde pertama. Fighter berdarah Indonesia itu terus menekan lawannya ke sudut dan beberapa kali berhasil menjatuhkan Rojas ke kanvas.
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Tekanan Bilal berlanjut memasuki ronde kedua. Pada menit 2:27, ia akhirnya mampu merobohkan Rojas setelah melayangkan pukulan keras menggunakan tangan kanannya.
Pukulan tersebut tepat mengenai wajah Rojas hingga fighter asal Chile itu langsung terjatuh. Bilal kemudian melanjutkan serangan dengan sejumlah pukulan sebelum wasit menghentikan pertarungan.
Wasit menyatakan Rojas kalah dan Bilal keluar sebagai pemenang. Hasil tersebut sekaligus menjadi awal yang manis bagi The IndoNinja dalam perjalanan kariernya di UFC.
Kemenangan atas Rojas juga membuat Bilal menyamai catatan Jeka Saragih. Keduanya kini menjadi fighter berdarah Indonesia yang sama-sama mampu meraih kemenangan pada debut di oktagon UFC.
Sebelumnya, Jeka Saragih lebih dulu mencatatkan sejarah pada 2023. Ia menjalani debut di UFC dengan menghadapi Lucas Alexander pada preliminary card UFC Fight Night di Las Vegas.
Jeka tampil impresif dalam pertarungan tersebut dan mampu mengakhiri laga melalui kemenangan KO pada ronde pertama. Hasil itu membuatnya menjadi fighter Indonesia pertama yang berhasil menang dalam debutnya di UFC.
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