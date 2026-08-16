Islam Makhachev Ukir Sejarah di MMA, 17 Kemenangan Beruntun Setelah Mengalahkan Ian Machado Garry

Islam Makhachev (kanan) saat bertarung dengan Ian Machado Garry di UFC 330. (istimewa)
JawaPos.com - Islam Makhachev mengalahkan Ian Machado Garry melalui keputusan juri dalam partai utama UFC 330 yang digelar pada Sabtu (15/8) di Philadelphia atau Minggu (16/8) WIB.
Ini merupakan satu lagi kemenangan gemilang bagi petarung berusia 34 tahun tersebut, yang semakin memperkuat statusnya sebagai salah satu petarung MMA terhebat sepanjang masa.
Ini adalah kemenangan bersejarah bagi Makhachev, yang kini telah mencatatkan 17 kemenangan berturut-turut. Kemenangan atas Machado Garry ini memecahkan rekor rentetan kemenangan terpanjang dalam sejarah UFC (17), menempatkannya satu tingkat di atas Anderson Silva (16).
Dengan performa seperti ini, rasanya tak banyak yang akan bertaruh melawannya untuk menambah rekor kemenangan tersebut.
Namun, jalan menuju kemenangan tidaklah mudah bagi Makhachev; ia harus berjuang keras untuk meraihnya. Garry bahkan memenangkan ronde ketiga dan berhasil memberikan serangan yang cukup berarti pada ronde tersebut, sehingga ronde kelima menjadi penentu wajib menang bagi sang juara. Ia pun kembali pada keahlian utamanya—melakukan takedown dan mengandalkan gaya gulat yang menekan lawan—untuk akhirnya memastikan kemenangan (49-46, 49-46, 48-47).
Makhachev mendominasi pertarungan sejak awal, memaksa Machado Garry untuk bermain hati-hati dan bertahan seperti yang ia lakukan saat melawan Shavkat Rakhmanov.
Meskipun gaya gulat Sambo yang menekan—keahlian utama Makhachev—sering dibandingkan dengan Khabib Nurmagomedov, justru kemampuan striking (serangan berdiri) yang membedakannya dari sang mentor. Hal itu terlihat jelas di awal ronde kedua, saat Makhachev membuat Machado Garry sempoyongan dan menjatuhkannya dengan tendangan ke arah kepala yang sangat keras hingga suaranya terdengar ke seluruh penjuru Xfinity Mobile Arena.
Petarung asal Irlandia itu berhasil bangkit dengan cepat, namun Makhachev tidak mengendurkan serangan; ia terus melancarkan pukulan dan tendangan, memaksakan tempo pertarungan yang sangat intens, serta menjatuhkan lawan ke lantai menggunakan teknik headlock. Meski sang penantang berusaha keras untuk melepaskan diri, momen ini menjadi bukti nyata bahwa dominasi Makhachev—yang sebelumnya ia tunjukkan di kelas ringan—tetap terjaga saat ia beralih ke kelas welter.
Pada ronde ketiga, Garry mencoba melancarkan beberapa serangan: low kick, oblique kick, dan tendangan ke arah kepala. Namun, tak butuh waktu lama bagi Makhachev untuk melakukan serangan single-leg dan kembali mencetak takedown.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya
Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar
5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa