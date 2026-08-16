Islam Makhachev Atasi Garry untuk Pertahankan Gelar Juara UFC

Islam Makhachev. (Laman resmi UFC/Antara)
JawaPos.com - Juara kelas welter (77,1 kg) Ultimate Fighting Championship (UFC) Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Machado Garry dengan kemenangan angka untuk mempertahankan gelar juaranya pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, AS, Minggu (16/8) WIB.
Islam Makhachev meraih kemenangan mutlak ketika para juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan lima ronde (lima menit per ronde).
Juara asal Dagestan, Rusia itu harus berjuang keras untuk meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan knockout (KO) di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Garry.
Penantang asal Irlandia itu sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev.
Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dan menjatuhkan Garry ke kanvas.
Makhachev mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Garry sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde pertama.
Garry juga memberikan perlawanan dengan tendangan, termasuk satu tendangan ke arah kepala dan tendangan miring yang hampir mengenai lutut Makhachev.
Garry terus berusaha melepaskan diri, tetapi Makhachev tetap mengendalikan situasi sambil mencoba menyeretnya kembali ke bawah.
Saat waktu tersisa lima menit, Garry menyerang Makhachev dengan pukulan keras untuk membuka ronde, diikuti dengan tendangan yang brutal ke tubuh.
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Jawa Pos
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