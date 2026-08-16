JawaPos.com - Di UFC, satu pukulan, satu takedown, atau satu kesalahan saja bisa mengubah jalannya pertarungan. Berikut kemenangan terpanjang dalam sejarah UFC.

Mencatatkan rentetan kemenangan bukanlah hal yang mudah, terutama mengingat ketatnya persaingan di setiap kelas berat.

Rentetan kemenangan terpanjang menjadi bukti kehebatan dan ketangguhan masing-masing petarung di level tertinggi MMA.

Namun, segelintir atlet berhasil menorehkan rekor luar biasa, dengan terus meraih kemenangan demi kemenangan saat menghadapi lawan-lawan paling tangguh di dunia.

Di sini, kita akan melihat rekor kemenangan beruntun terpanjang dalam sejarah UFC. Jika dua petarung memiliki jumlah kemenangan yang sama, posisi lebih tinggi diberikan kepada petarung dengan jumlah kemenangan lebih banyak dalam pertarungan perebutan gelar juara UFC.

12. Tony Ferguson (12 kemenangan beruntun) Tony 'El Cucuy' Ferguson mencatatkan rekor 12 kemenangan beruntun di kelas ringan antara 2013 dan 2019. Kemenangan pertama dalam rangkaian rekor ini diraihnya di UFC 166 melalui teknik submission saat melawan Mike Rio.

Selama periode tersebut, ia mengalahkan sejumlah nama besar seperti Edson Barboza, Rafael dos Anjos, dan Anthony Pettis. Kemenangan beruntun ke-12 diraihnya di UFC 238 saat menghadapi Donald Cerrone. Namun, rekor tersebut terhenti di tangan Justin Gaethje. Sejak kekalahan itu, ia terus menelan kekalahan dalam setiap pertarungan di Octagon, dan mengakhiri karier UFC-nya dengan delapan kekalahan beruntun.

11. Alexander Volkanovski (12 kemenangan beruntun) Alexander 'The Great' Volkanovski mencatatkan rekor 12 kemenangan beruntun di UFC antara 2016 dan 2023. Perjalanannya dimulai dengan kemenangan TKO ronde kedua atas Yusuke Kasuya pada November 2016. Ia mengalahkan nama-nama besar seperti Chad Mendes dan Jose Aldo, sebelum merebut gelar juara kelas bulu dari Max Holloway di UFC 245 pada 2019.

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