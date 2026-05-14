Ducati Tak Cari Pengganti Marc Marquez di MotoGP Catalunya

JawaPos.com - Ducati telah memastikan jika Marc Marquez akan absen pada balapan MotoGP Catalunya akhir pekan ini. Belakangan, pabrikan asal Italia itu juga memutuskan untuk tidak menurunkan pembalap pengganti.

“Marc Marquez tidak akan digantikan di Barcelona. Pecco Bagnaia akan menjadi satu-satunya wakil tim,” tulis Ducati dalam pernyataan resminya.

Ducati tidak menjelaskan lebih lanjut alasan di balik keputusan tersebut. Marc sendiri diperkirakan hanya absen satu balapan di Sirkuit Barcelona-Catalunya dan akan kembali pada MotoGP Italia di Sirkuit Mugello akhir Mei ini.

Saat ini, Marc masih menjalani pemulihan pasca operasi bahu kanan dan kaki kanan pada Minggu (10/5). Dia harus menjalani operasi tersebut setelah mengalami kecelakaan saat sprint MotoGP Prancis di Le Mans, Sabtu (9/5).

Sementara itu, mantan pembalap MotoGP Sete Gibernau menilai kondisi fisik Marc sebenarnya sudah bermasalah sepanjang musim ini.

“Kalau melihat sepanjang musim ini, dia tidak menggunakan lengannya. Di sprint Le Mans itu terlihat jelas. Dia tidak bisa menopang lengannya, dan saat jatuh dia tidak bereaksi,” kata Gibernau kepada DAZN.

Sepanjang musim ini, Marc memang tampil dalam kondisi tidak optimal. Dia mengalami gangguan saraf pada lengan kanan akibat baut di bahunya bergeser dan menekan saraf radial.