Persebaya Surabaya Dikabarkan Segera Pagari Bruno Moreira! Persib Bandung Kini Gigit Jari?

Bruno Moreira saat cetak gol untuk Persebaya Surabaya di Liga 1 Indonesia musim lalu. Bruno bakal bertahan di Surabaya? (Dok. Media Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya dikabarkan mulai bergerak memperpanjang kontrak Bruno Moreira yang habis pada 31 Mei 2026. Di tengah rumor ketertarikan Persib Bandung, manajemen Green Force memilih mempercepat negosiasi demi mempertahankan kapten sekaligus motor serangan tim untuk proyek musim depan.
Kabar negosiasi itu muncul setelah agen Bruno Moreira, mengonfirmasi komunikasi dengan manajemen Persebaya Surabaya masih berlangsung.
Situasi ini langsung memunculkan optimisme di kalangan Bonek yang berharap winger asal Brasil tersebut tetap bertahan di Kota Pahlawan.
Persebaya Surabaya memang memiliki alasan kuat mempertahankan Bruno Moreira untuk musim depan. Pemain berusia 27 tahun itu menjadi salah satu figur penting dalam permainan Green Force sepanjang kompetisi musim ini.
Bruno Moreira sudah mencatat 26 pertandingan bersama Persebaya Surabaya musim ini. Dari jumlah tersebut, dia membukukan 9 gol, 6 assist, dan bermain selama 2.170 menit.
Kontribusi itu membuat Bruno menjadi pemain paling konsisten di lini depan Green Force. Selain produktif mencetak gol, dia juga memiliki fleksibilitas bermain di beberapa posisi.
Pemain asal Cajamar, Brasil, tersebut dapat dimainkan sebagai sayap kiri, gelandang serang, penyerang tengah, hingga sayap kanan.
Kemampuan multifungsi itu membuat Persebaya Surabaya sulit mencari pengganti dengan kualitas setara.
Akun Instagram @onlinepersebaya bahkan menyebut negosiasi kontrak masih terus berlangsung.
“Persebaya ingin mempertahankan Bruno untuk proyek musim depan dan komunikasi antar pihak masih terus berlangsung. Belum ada kesepakatan final sejauh ini,” tulis akun tersebut.
