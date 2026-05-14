Bisa Main 3 Posisi! Rumor Syahrul Lasinari Masuk Radar Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares Bajak Bek PSM Makassar?

JawaPos.com — Persebaya Surabaya dirumorkan tertarik merekrut bek PSM Makassar, Syahrul Lasinari, jelang berakhirnya Super League 2025/2026. Pemain asal Ternate berusia 26 tahun itu masuk radar Green Force karena memiliki kemampuan bermain di tiga posisi sekaligus, yakni bek tengah, bek kiri, dan bek kanan.

Rumor tersebut mencuat setelah akun media sosial @bondonekat_media mengunggah kabar singkat bertuliskan, “Syahrul Lasinari from Makassar to Surabaya!”.

Unggahan itu langsung memantik perhatian Bonek yang mulai penasaran dengan profil serta potensi sang pemain untuk memperkuat lini belakang Persebaya Surabaya musim depan.

Siapa Sosok Syahrul Lasinari yang Dikaitkan dengan Persebaya Surabaya? Syahrul Lasinari memiliki nama lengkap Syahrul Ramadhan Lasenari dan lahir di Ternate pada 24 Desember 1999. Di usia 26 tahun, dia mulai mendapat perhatian setelah tampil cukup konsisten bersama PSM Makassar sepanjang musim ini.

Bek berkaki dominan kanan tersebut memiliki tinggi 1,78 meter dan saat ini berada di bawah naungan SBSport Agency.

Syahrul Lasinari resmi bergabung dengan PSM Makassar sejak 1 Juli 2024 dan hingga kini masih menjadi bagian penting di sektor pertahanan tim Juku Eja.

Menariknya, Syahrul Lasinari bukan hanya berposisi sebagai bek tengah. Dia juga mampu dimainkan sebagai bek kiri maupun bek kanan sehingga membuatnya memiliki nilai lebih di mata pelatih yang membutuhkan pemain fleksibel.

Kemampuan bermain di banyak posisi menjadi aset penting dalam kompetisi panjang seperti Super League.

Apalagi, Persebaya Surabaya musim ini beberapa kali mengalami masalah rotasi pemain belakang akibat cedera maupun akumulasi kartu.