Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 14 Mei 2026 | 14.31 WIB

Bisa Main 3 Posisi! Rumor Syahrul Lasinari Masuk Radar Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares Bajak Bek PSM Makassar?

Bek PSM Makassar Syahrul Lasinari dirumorkan masuk radar Persebaya Surabaya jelang berakhirnya Super League 2025/2026. (PSM)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya dirumorkan tertarik merekrut bek PSM Makassar, Syahrul Lasinari, jelang berakhirnya Super League 2025/2026. Pemain asal Ternate berusia 26 tahun itu masuk radar Green Force karena memiliki kemampuan bermain di tiga posisi sekaligus, yakni bek tengah, bek kiri, dan bek kanan.

Rumor tersebut mencuat setelah akun media sosial @bondonekat_media mengunggah kabar singkat bertuliskan, “Syahrul Lasinari from Makassar to Surabaya!”.

Unggahan itu langsung memantik perhatian Bonek yang mulai penasaran dengan profil serta potensi sang pemain untuk memperkuat lini belakang Persebaya Surabaya musim depan.

Siapa Sosok Syahrul Lasinari yang Dikaitkan dengan Persebaya Surabaya?

Syahrul Lasinari memiliki nama lengkap Syahrul Ramadhan Lasenari dan lahir di Ternate pada 24 Desember 1999. Di usia 26 tahun, dia mulai mendapat perhatian setelah tampil cukup konsisten bersama PSM Makassar sepanjang musim ini.

Bek berkaki dominan kanan tersebut memiliki tinggi 1,78 meter dan saat ini berada di bawah naungan SBSport Agency.

Syahrul Lasinari resmi bergabung dengan PSM Makassar sejak 1 Juli 2024 dan hingga kini masih menjadi bagian penting di sektor pertahanan tim Juku Eja.

Menariknya, Syahrul Lasinari bukan hanya berposisi sebagai bek tengah. Dia juga mampu dimainkan sebagai bek kiri maupun bek kanan sehingga membuatnya memiliki nilai lebih di mata pelatih yang membutuhkan pemain fleksibel.

Kemampuan bermain di banyak posisi menjadi aset penting dalam kompetisi panjang seperti Super League.

Apalagi, Persebaya Surabaya musim ini beberapa kali mengalami masalah rotasi pemain belakang akibat cedera maupun akumulasi kartu.

Statistik Syahrul Lasinari Bersama PSM Makassar

Secara statistik, Syahrul Lasinari tampil cukup solid bersama PSM Makassar musim ini. Dia mencatatkan 16 pertandingan dengan total waktu bermain mencapai 1.087 menit.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Geger Rumor Transfer! Persebaya Surabaya Dikabarkan Sudah 90 Persen Deal Striker Asing Baru, Marselino Ferdinan Pulang? - Image
Sepak Bola Indonesia

Geger Rumor Transfer! Persebaya Surabaya Dikabarkan Sudah 90 Persen Deal Striker Asing Baru, Marselino Ferdinan Pulang?

Rabu, 13 Mei 2026 | 20.25 WIB

Pincang di Laga Penentuan! Persib Tak Ditemani Bojan Hodak dan 2 Pemain Kunci di Laga Kontra PSM! - Image
Sepak Bola Indonesia

Pincang di Laga Penentuan! Persib Tak Ditemani Bojan Hodak dan 2 Pemain Kunci di Laga Kontra PSM!

Rabu, 13 Mei 2026 | 18.58 WIB

Persib Tanpa Kurzawa Lawan PSM dan Persijap, Bojan Hodak Minta Tim Tetap Fokus - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Tanpa Kurzawa Lawan PSM dan Persijap, Bojan Hodak Minta Tim Tetap Fokus

Rabu, 13 Mei 2026 | 04.25 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

3

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

4

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

7

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

8

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

9

Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan

10

4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore