Manuver Transfer Bali United! Dikabarkan Bidik Incaran Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta Musim Depan

Aloisio Neto jadi komoditas panas bursa transfer Super League 20262027. (PSM)
JawaPos.com — Rumor Bali United mulai bergerak agresif menyusun kekuatan untuk musim depan dengan membidik bek PSM Makassar, Aloisio Neto, yang juga masuk radar Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta. Di saat bersamaan, klub berjuluk Island of Paradise itu juga mendapat sinyal positif dari bek Belanda Bart Straalman yang tertarik merapat ke Bali musim depan.
Persaingan bursa transfer Super League musim depan mulai memanas sejak nama Aloisio Neto mencuat sebagai target tiga klub besar.
Bali United kini harus adu strategi dengan Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta demi mengamankan tanda tangan bek asal Brasil tersebut.
Aloisio Neto menjadi incaran karena tampil konsisten bersama PSM Makassar dalam dua musim terakhir. Bek berusia 28 tahun itu dikenal kokoh di lini belakang sekaligus produktif membantu serangan lewat kontribusi golnya.
Kabar ketertarikan Bali United, Persebaya Surabaya, dan Persija Jakarta diungkap akun fans base PSM Makassar, @highlight_psm, pada Rabu (25/3/2026).
Dalam unggahannya disebutkan tiga klub besar Super League memasukkan nama Aloisio Neto ke daftar belanja musim depan.
“ALOISIO NETO MASUK RADAR TIGA TIM BESAR SUPER LEAGUE. Bek asal Brasil, Aloisio Neto yang masih memiliki kontrak di PSM Makassar hingga akhir musim 2025/26. Tetapi sudah berhembus ada tiga tim besar Super League yang ingin merekrutnya untuk kompetisi musim depan,” tulis akun tersebut.
Situasi kontrak menjadi faktor penting yang membuat transfer ini sangat mungkin terjadi. Kontrak Aloisio Neto bersama PSM Makassar bakal habis pada 30 Juni 2026 sehingga peluang didatangkan secara gratis terbuka lebar.
Kondisi itu membuat Bali United, Persebaya Surabaya, dan Persija Jakarta bisa mulai melakukan pendekatan lebih awal.
Skema bebas transfer jelas menguntungkan karena klub tidak perlu mengeluarkan biaya transfer besar untuk mendapatkan pemain berpengalaman.
