Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis 2026! Ujian Konsistensi Rookie Veda Ega Pratama

Veda Ega Pratama bersiap menghadapi tantangan berat pada Moto3 Prancis 2026 di Sirkuit Bugatti, Le Mans. (Honda)
JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama bakal menghadapi tantangan berat pada Moto3 Prancis 2026 di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu (10/5/2026). Balapan ini menjadi momentum penting bagi Veda untuk menjaga persaingan papan atas klasemen setelah mengoleksi 37 poin dari empat seri awal musim.
Aksi Veda dalam balapan Moto3 Prancis dapat disaksikan melalui siaran langsung di Trans7 mulai pukul 16.00 WIB.
Selain itu, penggemar MotoGP juga bisa menyaksikan perjuangan pembalap Indonesia tersebut lewat layanan live streaming Vidio.
Bagaimana Performa Veda Ega Pratama Sepanjang Musim 2026?
Musim 2026 sejauh ini berjalan cukup menjanjikan bagi Veda Ega Pratama. Pembalap muda Indonesia itu kini menempati posisi keenam klasemen sementara Moto3 dengan torehan 37 poin dari empat balapan awal musim.
Baca Juga:Cerita Balik Layar Ganasnya Rookie Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026! Le Mans Dibuat Panas Sejak Kualifikasi
Penampilan impresif langsung ditunjukkan Veda pada seri pembuka di Thailand. Ia sukses finis di posisi kelima dan mencuri perhatian publik Moto3 dalam debut musim penuhnya.
Performa Veda kemudian meningkat drastis saat tampil di Brasil. Pembalap muda Indonesia tersebut berhasil merebut podium ketiga dan mulai disebut sebagai salah satu rookie paling potensial musim ini.
Hasil podium di Brasil membuat nama Veda semakin mendapat sorotan dari penggemar MotoGP dunia. Konsistensi dan keberaniannya dalam duel antarpembalap menjadi modal penting menghadapi seri-seri berikutnya.
Namun perjalanan Veda tidak selalu berjalan mulus sepanjang musim ini. Pada seri ketiga di Amerika Serikat, ia gagal menyelesaikan balapan usai mengalami kecelakaan yang membuatnya kehilangan peluang meraih poin.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium