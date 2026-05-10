Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 10 Mei 2026 | 16.30 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis 2026! Ujian Konsistensi Rookie Veda Ega Pratama

Veda Ega Pratama bersiap menghadapi tantangan berat pada Moto3 Prancis 2026 di Sirkuit Bugatti, Le Mans. (Honda)

JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama bakal menghadapi tantangan berat pada Moto3 Prancis 2026 di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu (10/5/2026). Balapan ini menjadi momentum penting bagi Veda untuk menjaga persaingan papan atas klasemen setelah mengoleksi 37 poin dari empat seri awal musim.

Aksi Veda dalam balapan Moto3 Prancis dapat disaksikan melalui siaran langsung di Trans7 mulai pukul 16.00 WIB.

Selain itu, penggemar MotoGP juga bisa menyaksikan perjuangan pembalap Indonesia tersebut lewat layanan live streaming Vidio.

Bagaimana Performa Veda Ega Pratama Sepanjang Musim 2026?

Musim 2026 sejauh ini berjalan cukup menjanjikan bagi Veda Ega Pratama. Pembalap muda Indonesia itu kini menempati posisi keenam klasemen sementara Moto3 dengan torehan 37 poin dari empat balapan awal musim.

Penampilan impresif langsung ditunjukkan Veda pada seri pembuka di Thailand. Ia sukses finis di posisi kelima dan mencuri perhatian publik Moto3 dalam debut musim penuhnya.

Performa Veda kemudian meningkat drastis saat tampil di Brasil. Pembalap muda Indonesia tersebut berhasil merebut podium ketiga dan mulai disebut sebagai salah satu rookie paling potensial musim ini.

Hasil podium di Brasil membuat nama Veda semakin mendapat sorotan dari penggemar MotoGP dunia. Konsistensi dan keberaniannya dalam duel antarpembalap menjadi modal penting menghadapi seri-seri berikutnya.

Namun perjalanan Veda tidak selalu berjalan mulus sepanjang musim ini. Pada seri ketiga di Amerika Serikat, ia gagal menyelesaikan balapan usai mengalami kecelakaan yang membuatnya kehilangan peluang meraih poin.

