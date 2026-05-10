Cerita Balik Layar Ganasnya Rookie Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026! Le Mans Dibuat Panas Sejak Kualifikasi

Veda Ega Pratama tampil agresif saat sesi kualifikasi Moto3 Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans dan sukses merebut posisi start keenam. (Honda)
JawaPos.com — Rookie Indonesia Veda Ega Pratama tampil ganas dalam sesi kualifikasi Moto3 Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans, Minggu (10/5/2026). Pembalap Honda Team Asia asal Gunungkidul, Jogjakarta itu sukses merebut posisi start keenam dan nyaris menembus tiga besar setelah tampil cepat sepanjang sesi Q2.
Penampilan Veda langsung mencuri perhatian di tengah sengitnya perebutan pole position Grand Prix Prancis.
Ia bahkan sempat membuka peluang besar untuk start dari barisan depan sebelum terganggu traffic pada menit-menit akhir sesi.
Persaingan perebutan pole Moto3 di Le Mans berlangsung panas sejak awal sesi Q2 dimulai. Adrian Fernandez akhirnya keluar sebagai yang tercepat setelah mencatatkan flying lap impresif pada percobaan terakhirnya.
Pembalap Leopard Racing itu sukses menggeser Maximo Quiles dari posisi puncak dengan selisih tipis 0,140 detik. Hasil tersebut membuat Fernandez berhak mengamankan pole position untuk balapan Moto3 Prancis 2026.
Quiles yang kini memimpin klasemen tetap menunjukkan konsistensinya sepanjang akhir pekan di Le Mans.
Pembalap CFMOTO Gaviota Aspar Team tersebut bakal start dari posisi kedua dan diprediksi menjadi ancaman utama dalam balapan nanti.
Sementara itu, posisi ketiga berhasil diamankan Joel Kelso dari GRYD - MLav Racing. Kelso terus memperlihatkan performa stabil dan kembali masuk jajaran tercepat setelah tampil kompetitif sejak latihan bebas.
Sorotan besar justru mengarah kepada Veda Ega Pratama yang tampil jauh lebih matang dibanding seri sebelumnya di Jerez.
