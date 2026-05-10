Veda Ega Pratama Bikin Geger Moto3 Prancis 2026! Tiba-tiba Ngamuk di Kualifikasi Le Mans

Veda Ega Pratama tampil mengejutkan usai melesat ke posisi keenam kualifikasi Moto3 GP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans. (Honda)
JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama sukses mencuri perhatian pada Moto3 GP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans, Sabtu (9/5/2026). Rider asal Gunungkidul, Jogjakarta itu secara mengejutkan melesat ke posisi keenam kualifikasi setelah sebelumnya tampil “adem” sepanjang sesi latihan bebas.
Performa Veda Ega Pratama langsung menjadi bahan pembicaraan penggemar MotoGP.
Pembalap muda binaan Indonesia itu memperlihatkan peningkatan drastis saat sesi paling menentukan dan sukses mengamankan posisi start di baris kedua untuk balapan utama.
Veda Ega Pratama sebenarnya memulai akhir pekan GP Prancis 2026 dengan performa cukup menjanjikan. Pada sesi FP1, ia mampu menempati posisi ke-11 lewat catatan waktu 1 menit 41.887 detik.
Namun situasi berubah saat masuk FP2 karena Veda justru tercecer hingga posisi ke-20. Catatan waktunya hanya 1 menit 41.476 detik atau terpaut sekitar 1,2 detik dari pembalap tercepat di sesi tersebut.
Penurunan performa itu sempat membuat banyak penggemar khawatir. Tidak sedikit yang mengira Veda bakal kesulitan bersaing di Le Mans yang dikenal teknis dan penuh tekanan.
Tetapi ternyata, posisi ke-20 itu seperti bagian dari skenario besar. Veda Ega Pratama justru tampil menggila ketika memasuki sesi Q2 yang menjadi penentuan starting grid Moto3 GP Prancis 2026.
Mental balap Veda Ega Pratama benar-benar terlihat saat kualifikasi berlangsung. Pembalap muda Indonesia itu mendadak memangkas catatan waktunya secara ekstrem menjadi 1 menit 40.304 detik.
Artinya, Veda berhasil melesat hampir satu detik lebih cepat dibanding performanya di FP2. Lonjakan waktu itu langsung mengangkatnya ke posisi keenam dan membuat banyak pengamat mulai memberi perhatian serius.
