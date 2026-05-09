Erick Thohir Tegaskan akan Terus Jalankan Efisiensi Anggaran Agar Tepat Sasaran

Menpora Erick Thohir. (ANTARA)
JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyatakan kementerian yang dipimpinnya akan terus menjalankan efisiensi anggaran agar tepat sasaran sesuai kebutuhan dan target pembangunan bidang pemuda dan olahraga.
"Tentu kami Kemenpora akan terus mengefisiensikan anggaran untuk bisa tepat sasaran. Itu yang kami lakukan saat ini," kata Erick setelah menghadiri Rapat Anggota 2026 Komite Olimpiade Indonesia (KOI) di Jakarta, Sabtu.
Efisiensi anggaran yang dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) belakangan mendapat sorotan publik karena berdampak pada batalnya sejumlah program, termasuk Pra Pekan Olahraga Nasional (Popnas) 2026.
Selain itu, Program Sentra Pembinaan Olahraga Berprestasi Nasional (SPOBNAS) tahun anggaran 2026 juga diberhentikan sementara.
Namun, Menpora memastikan bahwa program unggulan seperti penyiapan atlet menuju ajang multicabang seperti Asian Games 2026 tetap berjalan.
Ia mengatakan bahwa telah mendengar masukan dari KOI serta para pengurus cabang olahraga terkait pendanaan untuk membangun prestasi olahraga akibat dampak efisiensi anggaran dan sebagainya.
Menpora memastikan bahwa meskipun ada efisiensi anggaran, dukungan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun olahraga tidak perlu diragukan.
"Beliau (Presiden Prabowo Subianto) adalah tokoh olahraga, beliau adalah bagian dari olahraga nasional. Termasuk juga saya sendiri merupakan bagian dari olahraga nasional," katanya.
Lebih lanjut, Menpora menjelaskan bahwa meskipun ada efisiensi, pihaknya tetap mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan sesuai arahan Presiden untuk menjalankan program pemusatan latihan nasional (pelatnas) secara berkelanjutan.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau