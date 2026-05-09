Erick Thohir Tegaskan akan Terus Jalankan Efisiensi Anggaran Agar Tepat Sasaran

JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyatakan kementerian yang dipimpinnya akan terus menjalankan efisiensi anggaran agar tepat sasaran sesuai kebutuhan dan target pembangunan bidang pemuda dan olahraga.

"Tentu kami Kemenpora akan terus mengefisiensikan anggaran untuk bisa tepat sasaran. Itu yang kami lakukan saat ini," kata Erick setelah menghadiri Rapat Anggota 2026 Komite Olimpiade Indonesia (KOI) di Jakarta, Sabtu.

Efisiensi anggaran yang dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) belakangan mendapat sorotan publik karena berdampak pada batalnya sejumlah program, termasuk Pra Pekan Olahraga Nasional (Popnas) 2026.

Selain itu, Program Sentra Pembinaan Olahraga Berprestasi Nasional (SPOBNAS) tahun anggaran 2026 juga diberhentikan sementara.

Namun, Menpora memastikan bahwa program unggulan seperti penyiapan atlet menuju ajang multicabang seperti Asian Games 2026 tetap berjalan.

Ia mengatakan bahwa telah mendengar masukan dari KOI serta para pengurus cabang olahraga terkait pendanaan untuk membangun prestasi olahraga akibat dampak efisiensi anggaran dan sebagainya.

Menpora memastikan bahwa meskipun ada efisiensi anggaran, dukungan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun olahraga tidak perlu diragukan.

"Beliau (Presiden Prabowo Subianto) adalah tokoh olahraga, beliau adalah bagian dari olahraga nasional. Termasuk juga saya sendiri merupakan bagian dari olahraga nasional," katanya.