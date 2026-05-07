Menteri Olahraga ASEAN Kunjungi Bali United Training Center, Erick Thohir Soroti Sport Tourism

JawaPos.com - Pusat latihan milik Bali United FC, Bali United Training Center di Gianyar, Bali, mendapat kunjungan sejumlah Menteri Pemuda dan Olahraga dari negara-negara Asia Tenggara pada Senin (4/5) sore.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda Ministerial Meeting on Youth and Sport 2026 yang berlangsung di Bali pada 3-5 Mei 2026.

Rombongan dipimpin langsung Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Turut hadir Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Taufik Hidayat, bersama delegasi dari berbagai negara ASEAN.

Beberapa pejabat yang hadir di antaranya Menteri Budaya, Pemuda dan Olahraga Brunei Darussalam, Dato Nazmi Mohamad, Menteri Pemuda dan Olahraga Timor Leste, Nelyo Isaac Sarmento, serta Menteri Budaya, Pemuda dan Olahraga Singapura, David Neo.

Sementara Filipina mengirimkan dua perwakilan, yakni Menteri Olahraga John Patrick Gregorio dan Ketua serta CEO Pemuda Nasional Filipina, Joseph Fransisco Ortega.

Negara lain seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Laos, Myanmar, dan Kamboja juga hadir melalui delegasi resmi masing-masing.

Setibanya di lokasi, para tamu diajak berkeliling melihat fasilitas yang dimiliki Bali United Training Center.

Mereka juga menyaksikan langsung sesi latihan Bali United Academy dengan latar pemandangan Pantai Purnama.