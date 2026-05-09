Hasil Kualifikasi Moto3 Prancis 2026: Veda Ega Start Posisi 6!

JawaPos.com - Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama tampil impresif pada sesi kualifikasi Moto3 Prancis 2026. Pembalap muda Indonesia itu akan memulai balapan dari baris kedua setelah finis posisi keenam di sesi kualifikasi.

Veda Ega menutup rangkaian kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Le Mans, Prancis, Sabtu (9/5) sore WIB, dengan manis. Pembalap berusia 17 tahun itu menunjukkan penampilan impresifnya di sesi tersebut.

Dalam sesi kualifikasi, Veda Ega langsung memulainya dari Q2. Pembalap kelahiran Gunungkidul itu tidak perlu berjuang dari Q1 setelah finis posisi ke-9 pada sesi latihan Moto3 Prancis 2025, Jumat (8/5) kemarin.

Sementara, 12 pembalap berjuang dari Q1 untuk memperebutkan empat teratas. Adapun keempat pembalap yang lolos ke Q2 adalah Alvaro Carpe, Adrian Cruces, Cormac Buchanan, dan Guido Pini.

Dengan begitu, terdapat 18 pembalap yang memainkan sesi Q2 untuk memperebutkan pole position. Pada awal sesi Q2, Veda Ega sempat merangsek ke posisi keempat. Sementara posisi teratas dihuni Joel Kelso.

Veda Ega terus melesat hingga sukses menembus posisi kedua. Pembalap muda Indonesia membayangi Maximo Quiles yang sedang memimpin sesi Q2.

Namun perlahan, Veda Ega tercecer. Pembalap Honda Team Asia itu turun ke posisi ketiga lalu keempat. Kemudian di satu menit terakhir, ia kembali turun ke posisi kelima.

Sialnya, Veda Ega kembali harus kehilangan waktu di putaran terakhirnya. Pembalap asal Indonesia itu harus puas menutup sesi kualifikasi dengan finis posisi keenam, dengan catatan waktu 1 menit 40,304 detik.