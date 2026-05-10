Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 11 Mei 2026 | 02.04 WIB

Berjarak 65 Poin! Veda Ega Pratama Masuk 5 Besar Klasemen Moto3 2026, Indonesia Makin Diperhitungkan

Veda Ega Pratama tampil agresif saat sesi kualifikasi Moto3 Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans dan sukses merebut posisi start keenam. (Honda)

JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama sukses menembus lima besar klasemen sementara Kejuaraan Dunia Moto3 2026 usai finis keempat pada GP Prancis di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu. Tambahan 13 poin membuat rider Honda Team Asia itu kini mengoleksi 50 poin dan hanya terpaut tiga angka dari posisi tiga besar klasemen.

Pencapaian tersebut menjadi momentum penting bagi Veda Ega Pratama di tengah persaingan ketat Moto3 musim ini.

Pembalap muda asal Indonesia itu juga tercatat sebagai satu-satunya rider Asia Tenggara yang mampu berada di lima besar klasemen sementara setelah lima seri berjalan.

Bagaimana Veda Ega Pratama Bisa Menembus Lima Besar?

Veda Ega Pratama naik satu posisi setelah tampil impresif pada GP Prancis 2026 di Le Mans. Finis keempat membuat pembalap Honda Team Asia itu menggeser Marco Morelli yang kini turun ke posisi keenam dengan 48 poin.

Tambahan 13 poin dari Le Mans membuat total poin Veda kini mencapai 50 angka.

Jaraknya juga makin dekat dengan para pembalap papan atas karena hanya terpaut dua poin dari Valentin Perrone di posisi keempat dan tiga poin dari Alvaro Carpe yang berada di urutan ketiga.

Hasil tersebut memperlihatkan konsistensi Veda sepanjang musim 2026.

Setelah sempat merebut podium pada GP Brasil di putaran kedua, rider Indonesia itu kembali menunjukkan performa kompetitif saat bersaing di lintasan Le Mans yang dikenal sulit untuk pembalap muda.

Finis keempat di GP Prancis sekaligus menjadi hasil terbaik kedua Veda musim ini. Konsistensi poin dalam lima seri awal membuat peluangnya untuk bersaing di papan atas klasemen makin terbuka lebar.

