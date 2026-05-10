Veda Ega Pratama Mengangkangi Legenda! Debut Pembalap Indonesia Berhasil Salip Marc Marquez dan Valentino Rossi!

Veda Ega Pratama bersiap menghadapi tantangan berat pada Moto3 Prancis 2026 di Sirkuit Bugatti, Le Mans. (Honda)
JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama sukses menembus lima besar klasemen sementara Moto3 2026 usai finis keempat pada GP Prancis di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu (10/5/2026). Tambahan 13 poin membuat rider Honda Team Asia itu kini mengoleksi 50 angka, bahkan melampaui catatan awal karier Marc Marquez dan Valentino Rossi saat debut di Grand Prix.
Capaian tersebut membuat nama Veda Ega Pratama mulai diperhitungkan di pentas balap dunia.
Pembalap muda asal Indonesia itu kini berada di posisi kelima klasemen sementara Moto3 2026 dan menjadi satu-satunya rider Asia Tenggara yang mampu bersaing di papan atas.
Veda Ega Pratama tampil mengejutkan karena sudah mengoleksi 50 poin hanya dalam lima putaran awal Moto3 2026.
Angka itu ternyata jauh lebih baik dibanding awal karier dua legenda MotoGP, yakni Valentino Rossi dan Marc Marquez saat debut di Grand Prix.
Valentino Rossi pada musim debut 125cc 1996 hanya mengumpulkan 33 poin dalam empat balapan awal.
Sementara Marc Marquez bahkan lebih sulit beradaptasi karena hanya meraih empat poin dari empat race awal kelas 125cc musim 2008.
Perbandingan itu membuat performa Veda semakin mencuri perhatian publik balap internasional.
Meski masih sangat muda, pembalap Honda Team Asia tersebut sudah menunjukkan konsistensi yang jarang dimiliki rookie di kelas Moto3.
