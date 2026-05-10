Klasemen Moto3 2026 Berubah! Veda Ega Pratama Salip Rival dan Tempel Zona Podium!

Veda Ega Pratama sukses menembus lima besar klasemen Moto3 2026 usai tampil impresif pada GP Prancis di Sirkuit Bugatti Le Mans. (Honda)
JawaPos.com — Pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, resmi menembus lima besar klasemen sementara Moto3 2026 usai finis keempat pada GP Prancis di Sirkuit Bugatti Le Mans, Minggu (10/5/2026). Tambahan 13 poin membuat pembalap asal Gunungkidul itu kini mengoleksi total 50 poin dan naik ke posisi kelima dunia setelah seri kelima musim ini.
Hasil impresif di Le Mans menjadi salah satu pencapaian terbesar Veda Ega Pratama pada musim debutnya di level kejuaraan dunia Moto3.
Pebalap muda Honda Team Asia tersebut tampil konsisten sejak awal balapan dan mampu bersaing dengan deretan rider papan atas yang mayoritas menggunakan motor KTM.
Veda Ega Pratama kini resmi menduduki peringkat kelima klasemen sementara Moto3 2026 dengan raihan 50 poin. Posisi tersebut diraih setelah dirinya sukses menambah 13 angka penting dari hasil finis keempat pada GP Prancis.
Kenaikan posisi itu membuat Veda berhasil menggeser Marco Morelli dari jajaran lima besar dunia.
Konsistensi pebalap asal Gunungkidul tersebut menjadi salah satu faktor utama yang membuatnya terus merangsek naik di klasemen meski berstatus debutan.
Persaingan papan atas Moto3 musim ini juga semakin ketat setelah seri Le Mans berakhir. Puncak klasemen masih ditempati Maximo Quiles yang tampil dominan dengan koleksi 115 poin.
Sementara itu, Adrian Fernandez sukses naik ke posisi kedua usai finis podium di Prancis dengan total 69 poin. Sedangkan posisi ketiga ditempati Alvaro Carpe yang mengoleksi 53 poin.
Peluang Veda Ega Pratama untuk menembus tiga besar klasemen dunia masih sangat terbuka lebar. Jarak poin dengan para rival di atasnya terbilang sangat tipis setelah seri kelima musim ini selesai digelar.
