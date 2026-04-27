Reaksi Veda Ega Pratama Usai Meroket dari Urutan 17 ke 6 di Moto3 Spanyol 2026

Veda Ega Pratama saat tampil impresif dan menyalip 11 pembalap di Moto3 Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez. (Instagram @veda_45)
JawaPos.com - Pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, tampil luar biasa dalam balapan Moto3 Spanyol 2026. Pembalap Honda Team Asia itu meroket dengan finis posisi keenam, setelah memulai balapan dari posisi 17 di Sirkuit Jerez pada Minggu (26/4) kemarin.
Veda menutup seri balapan Moto3 Spanyol 2026 dengan sensasional. Pebalap berusia 17 tahun itu sejatinya sempat terseok sejak hari pertama rangkaian seri balapan keempat tersebut. Pebalap asal Gunungkidul, Yogyakarta itu bahkan harus puas menempati posisi ke-17 usai tercecer di sesi kualifikasi.
Namun Veda menunjukkan mentalitas yang kuat, meski harus memulai balapan dari baris belakang. Performa yang luar biasa ia tunjukan dengan berhasil merangsek ke barisan depan dan menutup balapan di posisi keenam.
Veda sangat senang dengan comeback sensasionalnya di Moto3 Spanyol tersebut. Keberhasilan ini sekaligus menjadi ajang pembuktian bagi sang pembalap setelah sebelumnya gagal total di seri Amerika Serikat.
“Ini adalah balapan yang sangat positif bagi saya. Saya memulai dengan baik dan langsung bisa bergabung dengan kelompok yang bersaing di posisi 10 besar. Dari situ, saya mencoba mengelola balapan langkah demi langkah dan tetap konsisten,” kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, dikutip Senin (27/4/2026).
Veda sempat berada di posisi kelima pada pertengahan balapan. Namun ketika memasuki fase akhir balapan, rider Honda Team Asia itu mulai kedodoran dan harus turun ke posisi enam usai ditikung Alvaro Carpe.
“Di bagian akhir, saya mulai merasakan penurunan performa pada ban belakang, jadi tidak mudah untuk menjaga kecepatan yang sama. Namun, saya berusaha mengontrolnya sebaik mungkin,” ujarnya.
Meski demikian, Veda sangat puas karena bisa mencatatkan hasil manis tersebut. Kini, ia memusatkan fokusnya ke seri balapan kelima, yakni Moto3 Prancis yang akan berlangsung di Sirkuit Le Mans, pada 10 Mei 2026.
“Finis di posisi keenam setelah start dari posisi ke-17 adalah hasil yang sangat bagus, terutama dalam balapan pertama saya di Jerez,” tutur Veda.
