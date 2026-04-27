Update Klasemen Moto3! Veda Ega Pratama Koleksi 37 Poin Usai Balapan di Spanyol

Veda Ega Pratama tampil impresif usai comeback dari posisi 17 ke 6 di Moto3 Spanyol 2026. Instagram @veda_45)
JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 World Championship 2026. Start dari posisi ke-17, ia berhasil finis keenam dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Minggu (26/4/2026).
Hasil tersebut bukan sekadar angka, tetapi bukti ketangguhan dan konsistensi pembalap asal Gunung Kidul itu di lintasan. Perlahan tapi pasti, Veda Ega menunjukkan dirinya layak diperhitungkan di papan atas Moto3 musim ini.
Sejak lampu start dipadamkan, Veda langsung tampil agresif dan tak ingin berlama-lama di barisan belakang. Pada lap pertama saja, ia sudah naik ke posisi 14, menunjukkan start yang cukup bersih di tengah persaingan ketat.
Performa apik itu terus berlanjut sepanjang balapan. Ia mampu menjaga ritme dan memanfaatkan celah hingga akhirnya menembus posisi lima besar pada lap ke-13 sebelum akhirnya mengunci finis di posisi keenam.
Balapan di Spanyol kali ini dimenangkan oleh Maximo Quiles dari tim CFMoto Aspar Team yang tampil dominan sejak awal hingga garis finis. Ia mencatatkan waktu 33 menit 23,556 detik untuk menyelesaikan 19 lap.
Di belakangnya, ada Adrian Fernandez dari Leopard Racing yang finis kedua dengan selisih 1,991 detik. Posisi ketiga ditempati David Munoz dari Liqui Moly Dynavolt Intact GP dengan selisih tipis 2,009 detik.
Sementara itu, posisi keempat dan kelima masing-masing diraih Marco Morelli dan Alvaro Carpe. Keduanya juga tampil konsisten sepanjang balapan dengan gap waktu yang tidak terlalu jauh dari para pembalap di depan.
Finis keenam yang diraih Veda Ega Pratama membawa dampak signifikan pada klasemen sementara. Tambahan poin dari seri Spanyol membuatnya kini mengoleksi total 37 poin dan naik ke posisi keenam klasemen Moto3.
Peningkatan ini menunjukkan progres positif pembalap Honda Team Asia tersebut. Ia berhasil naik satu peringkat dibandingkan seri sebelumnya dan semakin mendekati lima besar.
