Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Sabtu, 9 Mei 2026 | 15.29 WIB

Lolos Langsung ke Q2 Moto3 Prancis 2026, Veda Ega Bidik Tempat Terbaik di Kualifikasi

Veda Ega Pratama tampil impresif usai comeback dari posisi 17 ke 6 di Moto3 Spanyol 2026. Instagram @veda_45) - Image

Veda Ega Pratama tampil impresif usai comeback dari posisi 17 ke 6 di Moto3 Spanyol 2026. Instagram @veda_45)

JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, meraih hasil cukup manis pada hari pertama Moto3 Prancis 2026 dengan lolos langsung ke kualifikasi kedua (Q2). Hasil tersebut menjadi modal bagus bagi Veda Ega untuk bersaing merebut pole position pada sesi kualifikasi yang akan berlangsung hari ini, Sabtu (9/5/2026).

Veda Ega memulai rangkaian Moto3 Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans dengan kecepatan yang kompetitif. Pada sesi latihan bebas (FP1), dia berada di posisi kesembilan. Kemudian di sesi latihan (practice), dia meningkatkan kecepatannya. 

Veda Ega tampil tampil begitu solid dalam sesi tersebut hingga sukses menempatkannya di posisi ke-9 pada kualifikasi dengan catatan waktu 1 menit 40,799 detik. Kesuksesan tersebut sekaligus membuatnya tak perlu memainkan Q1, melainkan langsung lolos ke Q2 pada sesi kualifikasi nanti.

"Hari ini adalah hari pertama yang positif bagi kami di Le Mans. Langsung lolos ke Q2 sangat penting karena memberi kami lebih banyak waktu untuk fokus pada persiapan kualifikasi," ujar Veda Ega dalam keterangan resmi Honda Team Asia, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Meski demikian, Veda Ega masih belum puas. Pembalap berusia 17 tahun itu mengatakan masih ada pekerjaan rumah yang perlu dibenahi sebelum menjalani sesi kualifikasi Moto3 Prancis 2026. Terlebih, ia berjarak setengah detik dari David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) yang menjadi tercepat di sesi latihan.

"Kami masih sekitar setengah detik dari pembalap tercepat, jadi tentu saja masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi saya pikir kami bergerak ke arah yang benar selangkah demi selangkah," ucap Veda Ega.

Veda Ega merasa cukup percaya diri dalam manatap hari kedua Moto3 Prancis 2026 ini, terkhusus sesi kualifikasi. Pembalap kelahiran Gunungkidul itu bertekad meningkatkan kecepatannya dan meraih hasil terbaik demi start dari barisan depan.

"Perasaan dengan motor semakin membaik sepanjang hari dan tim bekerja dengan sangat baik. Saya merasa percaya diri dan nyaman dengan pengaturan, terutama dalam kecepatan balapan, dan sekarang tujuannya adalah untuk terus meningkatkan performa di kualifikasi," tuturnya.

"Kondisi Le Mans dapat berubah dengan sangat cepat, jadi kita perlu tetap fokus dan siap untuk setiap situasi," pungkas Veda Ega.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Update Klasemen Moto3! Veda Ega Pratama Koleksi 37 Poin Usai Balapan di Spanyol - Image
Sports

Update Klasemen Moto3! Veda Ega Pratama Koleksi 37 Poin Usai Balapan di Spanyol

Senin, 27 April 2026 | 22.21 WIB

Reaksi Veda Ega Pratama Usai Meroket dari Urutan 17 ke 6 di Moto3 Spanyol 2026 - Image
Sports

Reaksi Veda Ega Pratama Usai Meroket dari Urutan 17 ke 6 di Moto3 Spanyol 2026

Senin, 27 April 2026 | 19.41 WIB

Update Jadwal Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026! Modal Comeback Gila di Spanyol Bikin Lawan Waspada - Image
Sports

Update Jadwal Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026! Modal Comeback Gila di Spanyol Bikin Lawan Waspada

Senin, 27 April 2026 | 14.08 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore