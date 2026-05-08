Dari Warung ke Smartphone, dari Permainan Rakyat ke Cabor: Domino Mulai Bergeliat di Era Digital

Ilustrasi: Permainan domino digital. (Istimewa)
JawaPos.com - Permainan domino yang dulu identik dengan warung kopi dan pos ronda kini semakin akrab di ruang digital. Perubahan pola hiburan masyarakat yang mengandalkan smartphone membuat permainan klasik ini kembali populer melalui sejumlah platform.
Di tengah tren hiburan serba cepat, domino dinilai mampu mengikuti kebiasaan baru pengguna yang lebih menyukai permainan singkat dan fleksibel di sela aktivitas harian. Pengguna cukup memainkan beberapa ronde tanpa harus menghabiskan waktu lama.
Perwakilan Higgs Games Island, Ray, menyebut perubahan terbesar bukan terjadi pada permainannya, melainkan cara masyarakat mengaksesnya.
“Domino itu sudah ada dalam keseharian masyarakat sejak lama. Yang berubah bukan permainannya, tapi cara orang mengaksesnya. Sekarang semua serba cepat, dan domino bisa mengikuti ritme itu,” ujarnya.
Menurutnya, kedekatan budaya menjadi alasan domino tetap bertahan di tengah banyaknya pilihan game modern. Banyak pemain juga tidak perlu mempelajari ulang aturan permainan karena sudah familiar sejak lama.
“Banyak pengguna tidak perlu belajar dari nol. Mereka sudah paham cara mainnya, jadi bisa langsung menikmati. Itu yang membuat domino cepat jadi pilihan utama di platform kami,” kata Ray.
Baca Juga:Unbelievable! Reaksi Fabio Calonego Usai Laga Persija Jakarta Lawan Persib Bandung Digelar di Stadion Segiri
Ia menambahkan, game saat ini tidak selalu harus dimainkan dalam durasi panjang, melainkan hadir sebagai hiburan ringan di momen-momen singkat sehari-hari.
“Kami ingin jadi sesuatu yang dekat dengan rutinitas. Bukan game yang harus dimainkan lama, tapi yang bisa hadir di momen-momen kecil—saat istirahat, menunggu, atau sekadar ingin refresh sebentar,” tambahnya.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana permainan tradisional dapat tetap relevan dengan menyesuaikan diri pada pola konsumsi hiburan digital yang lebih praktis dan cepat.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1