Dari Warung ke Smartphone, dari Permainan Rakyat ke Cabor: Domino Mulai Bergeliat di Era Digital

JawaPos.com - Permainan domino yang dulu identik dengan warung kopi dan pos ronda kini semakin akrab di ruang digital. Perubahan pola hiburan masyarakat yang mengandalkan smartphone membuat permainan klasik ini kembali populer melalui sejumlah platform.

Di tengah tren hiburan serba cepat, domino dinilai mampu mengikuti kebiasaan baru pengguna yang lebih menyukai permainan singkat dan fleksibel di sela aktivitas harian. Pengguna cukup memainkan beberapa ronde tanpa harus menghabiskan waktu lama.

Perwakilan Higgs Games Island, Ray, menyebut perubahan terbesar bukan terjadi pada permainannya, melainkan cara masyarakat mengaksesnya.

“Domino itu sudah ada dalam keseharian masyarakat sejak lama. Yang berubah bukan permainannya, tapi cara orang mengaksesnya. Sekarang semua serba cepat, dan domino bisa mengikuti ritme itu,” ujarnya.

Menurutnya, kedekatan budaya menjadi alasan domino tetap bertahan di tengah banyaknya pilihan game modern. Banyak pemain juga tidak perlu mempelajari ulang aturan permainan karena sudah familiar sejak lama.

“Banyak pengguna tidak perlu belajar dari nol. Mereka sudah paham cara mainnya, jadi bisa langsung menikmati. Itu yang membuat domino cepat jadi pilihan utama di platform kami,” kata Ray.

Ia menambahkan, game saat ini tidak selalu harus dimainkan dalam durasi panjang, melainkan hadir sebagai hiburan ringan di momen-momen singkat sehari-hari.

“Kami ingin jadi sesuatu yang dekat dengan rutinitas. Bukan game yang harus dimainkan lama, tapi yang bisa hadir di momen-momen kecil—saat istirahat, menunggu, atau sekadar ingin refresh sebentar,” tambahnya.