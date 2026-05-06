HomeSports
Taufiq Ardyansyah
Rabu, 6 Mei 2026 | 17.55 WIB

Karpet Merah Megawati Hangestri! Hyundai Hillstate Tak Permasalahkan Cedera, Pelatih Beri Sinyal Positif Comeback ke Liga Korea Selatan

Megawati Hangestri. (Dok: Manisa BBSK)

JawaPos.com – Peluang Megawati Hangestri Pertiwi bermain di Liga Voli Korea Selatan (V-League) 2026–2027 bersama Hyundai Hillstate semakin terbuka. Pelatih Hyundai Hillstate Kang Sung-hyung memberi sinyal positif setelah memantau langsung kondisi Megawati saat membawa Jakarta Pertamina Enduro juara Proliga 2026 di GOR Amongrogo, Jogjakarta, akhir bulan lalu.

Hillstate tengah mempertimbangkan Megawati sebagai pemain kuota Asia untuk musim depan. Fokus utama bukan pada kualitas permainan, melainkan kondisi fisik Megawati yang pernah mengalami cedera lutut saat membela klub V-League lainnya, JungKwanJang Red Sparks.

”Kami datang untuk melihat langsung kondisi Mega, termasuk kebugaran dan cederanya,” kata Kang seperti dikutip YouTube Mega Volley. Dari hasil pengamatan tersebut, Kang menilai kondisi Megawati tidak mengkhawatirkan.

”Sepertinya bukan masalah besar,” imbuhnya.

Meski demikian, Kang menilai performa Megawati masih bisa lebih maksimal jika mendapatkan peran serangan utama dalam tim. ”Jika diberi porsi serangan lebih banyak, performanya bisa lebih terlihat. Selama ini dia lebih sering jadi opsi kedua,” jelasnya.

Hillstate belajar dari pengalaman musim lalu saat merekrut Wipawee Srithong. Pemain asal Thailand itu gagal tampil akibat cedera, hingga kontraknya harus diputus. Karena itu, klub yang berbasis di Suwon tersebut kini lebih berhati-hati dalam merekrut pemain asing. 

