Megawati Hangestri Mundur dari Timnas Voli Putri Indonesia, Loudry Maspaitella Buka Suara

Megawati Hangestri bersama Timnas Voli Putri Indonesia saat melawan Vietnam di SEA V League 2025 Leg 1. (Dok: Thailand Volleyball Association)
JawaPos.com – Tim nasional (timnas) voli putri Indonesia dipaksa melakukan penyesuaian cepat setelah opposite andalan, Megawati Hangestri Pertiwi, resmi mengundurkan diri dari skuad Merah Putih. Keputusan tersebut disampaikan melalui surat kepada PP PBVSI per 27 April 2026.
Dalam pernyataannya, Megawati menegaskan bahwa keputusan ini telah dipertimbangkan secara matang.
”Keputusan ini saya ambil dengan pertimbangan yang matang, termasuk fokus pada pengembangan karier profesional, kondisi fisik, serta rencana pribadi ke depan. Saya percaya ini adalah langkah terbaik yang dapat saya ambil saat ini,” beber Megawati.
Salah satu faktor yang melatarbelakangi keputusan tersebut adalah kondisi kesehatan, di samping pertimbangan karier profesional, serta rencana pribadi ke depan. PP PBVSI menghormati langkah yang diambil pemain asal Jawa Timur tersebut.
Federasi juga memastikan tetap memberikan dukungan penuh bagi Megawati yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung tim.
Absennya Megawati membuat komposisi tim harus segera dirombak. Padahal, namanya masih masuk dalam daftar 17 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan nasional (pelatnas).
Wakil Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBVSI, Loudry Maspaitella, menjelaskan bahwa pelatnas ini menjadi bagian penting dalam persiapan menghadapi tiga agenda internasional. Antara lain AVC Nation’s Cup di Filipina (6–9 Juni), SEA V League di Vietnam dan Thailand (akhir Juli–awal Agustus), serta AVC Continental Cup di Tianjin (21–30 Agustus).
”Pemain yang dipanggil harus sudah tiba di Padepokan Voli Jenderal Kunarto, Sentul, paling lambat 4 Mei 2026,” ucap Loudry.
