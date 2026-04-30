Megawati Hangestri Mundur dari Timnas Voli Indonesia, Fokus Pulihkan Kondisi Fisik hingga Ada Rencana Pribadi

JawaPos.com - Kabar buruk datang dari Timnas voli putri Indonesia. Skuad Garuda Pertiwi dipastikan kehilangan satu pilar pentingnya, yakni Megawati Hangestri Pertiwi, setelah memutuskan mundur dari skuad.

Keputusan mengejutkan sang opposite tersebut disampaikan melalui surat resmi kepada Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) pada 27 April 2026.

Megawati memutuskan mundur diri dari skuad dengan dengan berbagai pertimbangan, mulai dari kondisi fisik, perjalanan karier profesional, hingga rencana pribadinya di masa depan. Pemain Jakarta Pertamina Enduro itu meyakini ini adalah keputusan terbaik.

“Keputusan ini saya ambil dengan pertimbangan yang matang, termasuk fokus pada pengembangan karier profesional, kondisi fisik, serta rencana pribadi ke depan. Saya percaya ini adalah langkah terbaik yang dapat saya ambil saat ini," kata Megawati, dipetik dari akun instagram resmi PBVSI, Kamis (30/4/2026).

Menanggapi hal itu, PP PBVSI menyatakan menghormati dan telah menyetujui pengunduran diri Megawati. Federasi tetap memberikan dukungan penuh kepada pemain asal Jawa Timur tersebut.

Sejatinya, Megawati masuk dalam daftar 17 pemain yang dipanggil ke Timnas voli putri Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan nasional (pelatnas). Kini, tim kepelatihan pun harus memutar otak untuk melakukan penyesuaian tim.

Adapun pelatnas tersebut dipersiapkan untuk menghadapi tiga agenda internasional bergengsi. Yakni AVC Nation’s Cup for Women di Filipina pada 6-9 Juni 2026, 6th SEA V League for Women di Vietnam dan Thailand pada akhir Juli hingga awal Agustus 2026, serta AVC Continental Cup for Women di Tianjin pada 21-30 Agustus 2026.

Wakil Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBVSI, Loudry Maspaitella, menegaskan bahwa seluruh pemain yang dipanggil sudah harus berkumpul di lokasi latihan dalam waktu dekat.

“Pemain yang dipanggil harus tiba di Padepokan Bolavoli Jenderal Kunarto, Sentul maksimal pada 4 Mei 2026,” ujar Loudry dalam keterangannya.