Gabung Hyundai Hillstate, Megawati Hangestri Resmi Setim dengan ‘Jennie BLACKPINK’

JawaPos.com - Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, resmi setim dengan ‘Jennie BLACKPINK’ usai bergabung dengan klub voli Korea Selatan, Hyundai Hillstate. Sosok ‘Jennie BLACKPINK’ yang dimaksud adalah Jordan Wilson, outside hitter asal Amerika Serikat.

Hyundai Hillstate telah memiliki kerangka tim untuk tampil di Liga Voli Korea Selatan 2026/2027. Tim asal Suwon itu merekrut dua pemain asing anyar, yakni Megawati dan Wilson, yang diharapkan bisa membawa tim meraih kejayaan.

Wilson lebih dulu diperkenalkan oleh Hyundai Hillstate sebagai rekrutan anyarnya. Yang menarik, pevoli Amerika Serikat itu langsung menjadi sorotan karena paras wajahnya yang mirip dengan Jennie BLACKPINK.

Berita mengenai kemiripan rekan Megawati dengan Jennie BLACKPINK pertama kali ramai diperbincangkan oleh warganet dan penggemar voli Indonesia. Banyak yang menyoroti bahwa penampilan dan paras Wilson memiliki kemiripan dengan sang bintang K-Pop tersebut.

Figur Wilson dinilai menjadi sosok yang tepat sebagai tandem Megawati. Pevoli Amerika Serikat itu pun menyatakan siap membangun chemistry dengan Megawati demi membawa Hyundai Hillstate meraih kejayaan.

“Saya bukan tipe orang yang pemalu. Saya suka terbuka, jujur, dan menjadi diri sendiri. Jadi saya rasa saya pribadi yang ramah, dan saya berharap Mega juga akan menyukainya,” ujar Wilson, dipetik dari KBS, Minggu (17/5/2026).

Kehadiran Megawati dan Wilson diprediksi membuat Hyundai Hillstate memiliki lini serang kanan dan kiri yang sangat kuat. Kedua pemain asing itu bakal menjadi senjata utama untuk klub asal Suwon tersebut.

Pelatih Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung optimistis dengan dua pemain asingnya tersebut. Ia yakin duet Megawati-Wilson bisa membawa tim merebut gelar juara Liga Voli Korea Selatan 2026/2027.

“Saya percaya Jordan Wilson bukan hanya cantik, tetapi juga sangat bagus dalam bermain voli. Dengan hadirnya Mega dan Jordan, kami memiliki peluang besar untuk menang, dan kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin,” ucap Kag sung-hyung.