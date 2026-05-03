Setelah Proliga, Kejurnas U-18 Jadi Ajang Pembibitan ke Timnas

Kejurnas Bola Voli Indoor Antarklub U-18 digelar di GOR Pasar Minggu dan Bulungan, Jakarta Selatan 2-9 Mei. (Istimewa)
JawaPos.com–Mantan Atlet Voli Indonesia (MAVI), Pengprov PBVSI DKI Jakarta, dan PBV Pajaone Jakarta, berkolaborasi menggelar Kejurnas Bola Voli Indoor Antarklub Under 18 tahun (U-18) di GOR Pasar Minggu dan Bulungan, Jakarta Selatan 2-9 Mei. Kejuaraan itu dilakukan untuk melakukan pembinaan dan melahirkan bibit atlet nasional.
Event bola voli ini diikuti 79 klub dengan perincian 40 putri dan 39 putra di babak penyisihan dipertandingkan di GOR Pasar Minggu 2-7 April 2026. Sedang semifinal dan final digelar 8–9 Mei 2026 di GOR Bulungan Jakarta Selatan.
Ketua MAVI Jakarta Iman Agus Faisal mengatakan, adanya event yang ini sangat menguntungkan bagi pembinaan pemain bola voli di Jakarta.
Baca Juga:Mikel Arteta Jelaskan Alasan Tarik Bukayo Saka di Babak Pertama: Bukan Cedera, tapi Strategi
”Kami sepakat Kejurnas ini diselenggarakan setelah Proliga selesai. Jadi ada kesempatan pemain muda yang tampil di Proliga juga bisa bermain di Kejurnas,” ucap Iman Agus Faisal.
Fafa, sapaan akrab Iman Agus Faisal menambahkan, adanya event yang dilaksanakan di ibu kota ini sangat menguntungkan bagi pembinaan pemain bola voli di Jakarta. ”Karena setidaknya mengisi agenda di Jakarta dalam melahirkan bibit-bibit atlet yang berprestasi puncak,” ujar dia.
Ketua Panitia Kenurnas Bola Voli U-18, Maman Abdurahman menuturkan, dari 40 tim peserta putri yang terdaftar datang dari 24 provinsi. Sedangkan 39 klub putra dari 19 provinsi di Indonesia.
Baca Juga:Link Live Streaming PSS Sleman vs PSIS Semarang: Super Elja Incar Tiga Poin untuk Promosi ke Super League!
Peserta dari luar Pulau Jawa yang tampil dalam Kejurnas kali ini di antaranya datang dari Sumsel, Maluku Utara, Sumut, Bengkulu, Papua Barat, NTB, Kalltim, Sulut, Kalsel, Lampung, dan Jambi, putra-putri.
Sementara ketua MAVI Pusat Wiji Hastuti mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pencarian bibit unggul usia dini. Kegiatan ini diselenggarakan mulai 2015-2016, di mana waktu itu masih bertitel Invitasi Bola Voli U-17 di Malang.
”Baru kemudian pada 2017 di Jogja ditetapkan sebagai Kejurnas,” ujar Wiji Hastuti.
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya