Ada Arneta Putri Amelian hingga Megawati Hangestri, PBVSI Panggil 17 Pemain Timnas Voli Putri Indonesia

JawaPos.com - Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) resmi memanggil 17 atlet untuk memperkuat Timnas Voli Putri Indonesia proyeksi tiga turnamen internasional pada pertengah 2026. Nama Megawati Hangestri Pertiwi masuk dalam daftar.

Ketiga turnamen yang dimaksud adalah AVC Nation’s Cup for Women di Filipina pada 6-9 Juni 2026, SEA V League di Vietnam (31 Juli - 2 Agustus 2026) dan Thailand (7 - 9 Agustus 2026), serta AVC Continental Cup di Tianjin pada 21 - 30 Agustus 2026.

Komposisi skuad ini diharapkan mampu bersaing di level internasional. Salah satu nama utama yang kembali masuk adalah Megawati Hangestri Pertiwi. Kehadiran Megawati dalam skuad diharapkan memperkuat lini serang tim Merah Putih.

Selain itu, sejumlah pemain lama juga kembali dipercaya memperkuat timnas. Di antaranya Mediol Stiovanny Yoku, Tisya Amalia, dan Maradanti Namira. Kemudian satu nama baru turut mendapat kesempatan bergabung, yakni Shindy Sasgia Dwi Yuniar.

Wakil Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBVSI, Loudry Maspaitella, menegaskan seluruh atlet yang dipanggil harus berada di tempat pemusatan latihan paling lambat 4 Mei 2026. Hal itu bertujuan agar tim mempunyai waktu persiapan yang baik.

“Seluruh pemain yang dipanggil wajib sudah berada di Padepokan Bolavoli Jendral Kunarto, Sentul paling lambat 4 Mei 2026,” ujar Loudry dalam keterangan resmi PP PBVSI, Senin (27/4/2026).

Berdasarkan rilis resmi tersebut, Timnas Voli Putri Indonesia memanggil nama-nama terbaik. Untuk posisi setter, PBVSI memanggil Arneta Putri Amelian dan Tisya Amallya Putri. Pada posisi libero, Indah Guretno Margiani dan Fajriahni Ema Herawati dipercaya menjaga pertahanan.

Di posisi opposite, terdapat Syelomitha Afrilaviza W, Khanza Putri Yansi Ganestri, Arsela Nuari Purnama, serta Megawati Hangestri Pertiwi. Lalu sektor middle blocker diisi Chelsa Berliana Nurtomo, Maradanti Namira Tegariani, Geofanny Eka Cahyaningtyas, dan Shindy Sasgia Dwi Yuniar.

Untuk outside hitter, PBVSI memanggil Mediol Stiovanny Yoku, Ersandrina Devega S, Salsabila Dara Putri, Tina Syifa Sabila Salim, dan Putri Nur Agustin. Posisi ini diharapkan memberikan variasi serangan dari sisi sayap.