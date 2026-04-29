Rizky Ahmad Fauzi
Rabu, 29 April 2026 | 23.02 WIB

PBVSI Panggil 17 Nama! Skuad Timnas Voli Putri Indonesia Bersiap Jelang AVC Nations Cup dan SEA V League

Timnas Voli Putri Indonesia saat kalah dari Vietnam di SEA Games 2025. (Dok. SAVA)

JawaPos.com - Megawati Hangestri dkk tak bisa bersantai usai tampil di Proliga musim 2026. Sebab, mereka sudah ditunggu dengan berbagai agenda ke depan. 

Diantaranya AVC Nation’s Cup di Filipina pada 6-9 Juni 2026, 6th SEA V League yang berlangsung dua pekan di Vietnam (31 Juli-2 Agustus 2026) dan Thailand (7-9 Agustus 2026), serta AVC Continental Cup di Tianjin pada 21-30 Agustus 2026. Untuk tampil di ajang ini, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) memanggil 17 atlet.

Wakil Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Wakabid Binpres) PP PBVSI Loudry Maspaitella menyatakan, seluruh pemain yang dipanggil  harus sudah berada di Padepokan Bolavoli Jendral Kunarto, Sentul, untuk menjalani pemusatan latihan.

"Paling lambat 4 Mei 2026,” ujar Loudry, Senin (27/4).

Jawa Timur menjadi daerah penyumbang terbanyak dalam Timnas. Selain Megawati, juga ada nama Arneta Putri Amelian (setter), Indah Guretno Margiani (libero), Khanza Putri Yansi Ganestri (opposite), Geofanny Eka Cahyaningtyas (middle blocker), serta duo outside hitter Mediol Stiovanny Yoku dan
Putri Nur Agustin.

Selain komposisi pemain, PBVSI juga telah menetapkan jajaran ofisial untuk mendukung performa tim selama menjalani kompetisi.

Marcos Sugiyama dipercaya sebagai kepala pelatih didampingi dua asisten Pedro B Lilipaly dan Angga Hasan Mubarok. 

Skuad Timnas Voli Putri Indonesia

Setter:
Arneta Putri Amelian (Jawa Timur)
Tisya Amallya Putri (Jawa Barat)

Libero:
Indah Guretno Margiani (Jawa Timur)
Fajriahni Ema Herawati (DKI Jakarta)

Opposite:
Syelomitha Afrilaviza W (Jawa Barat)
Khanza Putri Yansi Ganestri (Jawa Timur)
Arsela Nuari Purnama (DKI Jakarta)
Megawati Hangestri Pertiwi (Jawa Timur)

