Houston Rockets Paksa LA Lakers Mainkan Game Keenam, Babak Pertama Playoff NBA Langsung Panas

Houston Rockets Paksa LA Lakers Mainkan Game Keenam. (Dok. ESPN)
JawaPos.com – Langkah Los Angeles Lakers untuk segera lolos ke babak kedua playoff NBA kembali tertahan. LeBron James dkk harus mengakui keunggulan Houston Rockets 93-99 di kandang sendiri, Crypto.com Arena, Los Angeles, kemarin (30/4).
Itu jadi kekalahan kedua beruntun bagi Lakers setelah menyerah 96-115 di Toyota Center, Houston, Senin (27/4). Hasil tersebut membuat keunggulan agregat Lakers menipis jadi 3-2 dan harus memainkan game keenam di kandang Rockets pada Sabtu (2/5) pagi.
Seusai laga, pelatih JJ Redick mengakui bahwa Lakers gagal menunjukkan konsistensi, terutama dalam tembakan tiga angka. Mereka hanya memasukkan 7 dari 27 kali percobaan. Bandingkan Rockets yang memaksimalkan 14 dari 40 percobaan.
“Kami tidak bisa melakukan tembakan,” kata Redick seperti dikutip dari ClutchPoints.
Di sisi lain, hasil tersebut membuat Rockets menjadi tim ke-16 dalam sejarah NBA yang mampu memaksa game keenam setelah tertinggal 0-3 dalam seri best-of-seven. Boston Celtics jadi tim terakhir yang melakukannya saat menghadapi Miami Heat pada 2023. Meski, Celtics akhirnya kalah di game ketujuh.
Meski tertinggal, Rockets punya keunggulan agregat poin 514-509 atas Lakers. Catatan itu pun diraih tanpa kontribusi penuh dari pemain bintang, Kevin Durant, yang absen di empat dari lima laga karena cedera lutut dan engkel. Durant juga absen kemarin.
