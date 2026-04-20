Rizka Perdana Putra
20 April 2026, 14.32 WIB

LA Lakers Tahan Houston Rockets Tanpa Luka Doncic, Menang di Game Pertama Playoff NBA

Penggemar Los Angeles Lakers (Jason Armond/Los Angeles Times)

JawaPos.com - Absennya Luka Doncic dan Austin Reaves tidak menghalangi Los Angeles Lakers. Mereka membuka game pertama babak pertama playoff dengan kemenangan 107-98 atas Houston Rockets di kandang sendiri, Crypto.com Arena, Sabtu (18/4) malam waktu setempat. 

Tanpa dua guard utamanya, LeBron James muncul jadi motor utama bagi Lakers. Dia mencetak 19 poin, 13 assist dan delapan rebound. Catatan delapan assist di kuarter pertama jadi rekor pribadi bagi forward 41 tahun tersebut.
Selain LeBron, Luke Kennard juga tampil menonjol.

Guard yang didatangkan dari Atlanta Hawks pada Februari itu mencetak 27 poin dengan akurasi 9 dari 13 tembakan, termasuk catatan memaksimalkan lima dari lima percobaan tripoin.

“Sepuluh hari lalu, ketika pemain kami cedera, mudah untuk melihatnya sebagai hukuman. Tapi kenyataannya ini adalah kesempatan untuk membangun ketahanan,” kata pelatih Lakers, JJ Redick dikutip dari Los Angeles Times.

Duet LeBron-Bronny

Dalam laga itu, sorotan juga mengarah pada duet ayah-anak, LeBron dan Bronny James. Keduanya sempat tampil bareng pada awal kuarter kedua. Itu jadi mome pertama sepanjang sejarah ayah-anak tampil bersama dalam pertandingan playoff NBA.

“Saya berada di lapangan bersama anak saya, di pertandingan playoff. Itu mungkin hal paling gila yang pernah terjadi dalam karier saya,” ujar LeBron dikutip dari The Athletic. “Sangat luar biasa bisa bermain bersamanya, dengan keluarga menyaksikan di arena. Ibu saya bisa melihat anak dan cucunya bermain di playoff. Itu gila.”

Sulit Tanpa Durant

Di sisi lain, Rockets tampil tanpa bintang utamanya, Kevin Durant yang mengalami cedera lutut kanan. Musim ini, forward 37 tahun itu menjadi pendulang angka utama dengan rata-rata 26 poin. Tanpa Durant, efektivitas serangan Rockets menurun. 

Alperen Sengun, yang diharapkan bisa jadi tumpuan, justru terlihat kesulitan. Setelah kuarter pertama, dia hanya memasukkan tiga dari 14 tembakan. Total, center asal Turki itu mencatat 19 poin, delapan rebound, dan enam assist.

