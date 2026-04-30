Kabar Besar untuk Lakers: Austin Reaves Diprediksi Tampil di Laga Penentu Kontra Rockets

Pemain LA Lakers, Austin Reaves. (Istimewa)
JawaPos.com - Los Angeles Lakers mendapat kabar positif jelang pertandingan penting melawan Houston Rockets pada Game 5 putaran pertama playoff NBA musim ini. Setelah cukup lama absen karena cedera, Austin Reaves dikabarkan semakin dekat untuk kembali memperkuat tim.
Reaves sebelumnya harus menepi sejak awal April akibat cedera otot oblique tingkat dua yang dialaminya.
Absennya pemain berusia 27 tahun itu sempat membuat Lakers kehilangan salah satu sumber poin penting di lini serang. Namun kini, kondisi Reaves disebut terus membaik dan peluang tampil di Game 5 terbuka lebar.
Dikutip laporan dari marca.com, Reaves telah menjalani seluruh tahapan pemulihan tanpa mengalami kendala berarti. Ia bahkan sudah mengikuti sesi latihan penuh, mulai dari simulasi satu lawan satu hingga lima lawan lima.
“Austin Reaves diperkirakan akan bermain melawan Rockets selama tidak ada kemunduran dalam proses pemulihannya,” ujar Charania dalam laporannya.
Kembalinya Reaves tentu menjadi keuntungan besar bagi Lakers yang sedang berusaha mengamankan tiket ke semifinal wilayah. Apalagi lawan mereka masih belum bisa memainkan Kevin Durant yang masih berkutat dengan cedera.
Absennya Durant membuat kekuatan Rockets sedikit berkurang, meski mereka sempat bangkit dan memenangkan Game 4. Hasil itu membuat persaingan kembali terbuka dan menambah tensi menjelang duel kelima.
Di tengah situasi tersebut, Lakers berharap kehadiran Reaves bisa memberikan tambahan energi di sektor ofensif. Selama dirinya absen, tim masih mampu bertahan berkat kontribusi beberapa pemain seperti Luke Kennard dan Marcus Smart.
Namun, Reaves dinilai memiliki kemampuan berbeda dalam menciptakan peluang dan membantu distribusi bola.
