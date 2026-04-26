Profil Kiandra Ramadhipa! Juara Race 2 Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 di Jerez

Kiandra Ramadhipa juara di Race 2 Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 di Sirkuit Jerez. (Red Bull Rokies)
JawaPos.com–Aksi sensasional ditunjukkan pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadhipa, saat menjuarai Race 2 Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 di Sirkuit Jerez, Spanyol. Start dari posisi ke-17, remaja 16 tahun itu melesat hingga finis pertama lewat duel dramatis di lap terakhir.
Kemenangan ini terasa spesial karena menjadi yang pertama bagi Kiandra Ramadhipa di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup. Dia pun tak bisa menyembunyikan emosinya usai balapan penuh tekanan tersebut.
”Ini kemenangan pertama saya (di MotoGP Rookies Cup). Terima kasih untuk keluarga, untuk ayah saya. Terima kasih untuk masyarakat Indonesia,” ujar Ramadhipa seusai pertandingan.
Baca Juga:Piala Thomas 2026: Alwi Farhan Ditekuk Panitchaphon Teeraratsakul, Indonesia Tertinggal 1-2 dari Thailand
Pembalap asal Sleman, DI Jogjakarta, itu tampil penuh percaya diri meski memulai balapan dari barisan belakang. Strateginya berjalan mulus dengan menyalip satu per satu rival sambil menjaga kondisi ban tetap optimal.
Perlahan tapi pasti, Kiandra mulai merangsek ke depan dan menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap muda berbakat. Pada lap ketujuh, dia sudah berada di posisi ketiga sebelum akhirnya memimpin balapan di lap kedelapan.
Namun, balapan tidak berjalan mudah karena posisinya sempat merosot tajam pada lap ke-11. Dari posisi terdepan, dia turun hingga peringkat keenam dan harus kembali berjuang keras.
Baca Juga:Hasil Moto3 Spanyol 2026! Dari Start ke-17, Veda Ega Pratama Menggila Finis 6 Jadi Bukti Kelas Debutan Indonesia
Mental juara Kiandra benar-benar diuji pada fase krusial tersebut. Dia tetap tenang dan fokus, hingga akhirnya kembali menembus tiga besar jelang lap-lap akhir.
Momen penentuan datang di tikungan terakhir lap pamungkas. Kiandra melihat celah dan langsung memaksimalkan akselerasi untuk merebut posisi pertama secara dramatis.
”Posisi saya sempat turun tapi saya tetap tenang. Menjelang finis, saya menemukan momentum bagus di belokan terakhir dan mempercepat akselerasi untuk memenangkan lomba,” kata Ramadhipa.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!