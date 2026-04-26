Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 27 April 2026 | 01.06 WIB

Profil Kiandra Ramadhipa! Juara Race 2 Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 di Jerez

Kiandra Ramadhipa juara di Race 2 Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 di Sirkuit Jerez. (Red Bull Rokies)

JawaPos.com–Aksi sensasional ditunjukkan pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadhipa, saat menjuarai Race 2 Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 di Sirkuit Jerez, Spanyol. Start dari posisi ke-17, remaja 16 tahun itu melesat hingga finis pertama lewat duel dramatis di lap terakhir.

Kemenangan ini terasa spesial karena menjadi yang pertama bagi Kiandra Ramadhipa di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup. Dia pun tak bisa menyembunyikan emosinya usai balapan penuh tekanan tersebut.

”Ini kemenangan pertama saya (di MotoGP Rookies Cup). Terima kasih untuk keluarga, untuk ayah saya. Terima kasih untuk masyarakat Indonesia,” ujar Ramadhipa seusai pertandingan.

Pembalap asal Sleman, DI Jogjakarta, itu tampil penuh percaya diri meski memulai balapan dari barisan belakang. Strateginya berjalan mulus dengan menyalip satu per satu rival sambil menjaga kondisi ban tetap optimal.

Perlahan tapi pasti, Kiandra mulai merangsek ke depan dan menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap muda berbakat. Pada lap ketujuh, dia sudah berada di posisi ketiga sebelum akhirnya memimpin balapan di lap kedelapan.

Namun, balapan tidak berjalan mudah karena posisinya sempat merosot tajam pada lap ke-11. Dari posisi terdepan, dia turun hingga peringkat keenam dan harus kembali berjuang keras.

Mental juara Kiandra benar-benar diuji pada fase krusial tersebut. Dia tetap tenang dan fokus, hingga akhirnya kembali menembus tiga besar jelang lap-lap akhir.

Momen penentuan datang di tikungan terakhir lap pamungkas. Kiandra melihat celah dan langsung memaksimalkan akselerasi untuk merebut posisi pertama secara dramatis.

”Posisi saya sempat turun tapi saya tetap tenang. Menjelang finis, saya menemukan momentum bagus di belokan terakhir dan mempercepat akselerasi untuk memenangkan lomba,” kata Ramadhipa.

