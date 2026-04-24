Terpuruk di Amerika Serikat, Veda Ega Usung Misi Bangkit di Moto3 Spanyol 2026

JawaPos.com - Pebalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, menatap Moto3 Spanyol 2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Veda mengusung misi bangkit, setelah terpuruk dalam seri balapan sebelumnya di Moto3 Amerika Serikat.

Setelah jeda selama kurang lebih tiga pekan, Veda dan para pebalap Moto3 lainnya akan kembali mengaspal pada pekan ini dalam seri Moto3 Spanyol 2026. Sesuai jadwal, seri balapan keempat itu akan berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada 24-26 April 2026.

Veda pun antusias menatap Moto3 Spanyol 2026. Pebalap muda Indonesia itu mengaku sudah tidak sabar melahap Sirkuit Jerez, setelah terakhir kali mengaspal pada 29 Maret di Circuit of the Americas (COTA) dalam seri balapan Moto3 Amerika Serikat.

“Saya sangat senang bisa kembali balapan setelah tiga minggu ini. Ini adalah periode yang bagus untuk mengatur ulang, berlatih, dan mempersiapkan bagian selanjutnya musim ini,” kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, Jumat (24/4/2026).

Pada seri balapan keempat ini, Veda bertekad bangkit dan meraih hasil positif. Pasalnya, rider asal asal Wonosari, Gunungkidul itu gagal finis di Moto3 Amerika Serikat karena mengalami crash.

“Setelah apa yang terjadi di Austin, tentu saya ingin segera bangkit dan fokus untuk meraih hasil kuat di Jerez. Saya tahu kami memiliki kecepatan yang bagus di beberapa balapan terakhir, jadi sekarang targetnya adalah tampil lebih konsisten dan menuntaskan pekerjaan,” tegas Veda.

Veda cukup optimistis bisa mecatat hasil positif di Moto3 Spanyol 2026. Pebalap berusia 17 tahun itu mengaku sudah memahami karakter Sirkuit Jerez dengan baik.

“Jerez adalah sirkuit yang sudah saya kenal, dan saya menyukai karakter lintasannya. Sirkuit ini cukup teknis dan membutuhkan presisi di setiap sektor, jadi penting untuk memulai dengan kuat sejak sesi pertama dan membangun kepercayaan diri secara bertahap,” ujarnya.

Menurut Veda, yang terpenting saat ini adalah menjaga fokus agar tidak melakukan kesalahan sepanjang rangkaian seri balapan Moto3 Spanyol 2026.