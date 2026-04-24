Terpuruk di Amerika Serikat, Veda Ega Usung Misi Bangkit di Moto3 Spanyol 2026

Veda Ega Pratama tampil impresif di kualifikasi Moto3 GP Brasil 2026 dengan menempati posisi keempat. (Dok. Honda Team Asia)
JawaPos.com - Pebalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, menatap Moto3 Spanyol 2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Veda mengusung misi bangkit, setelah terpuruk dalam seri balapan sebelumnya di Moto3 Amerika Serikat.
Setelah jeda selama kurang lebih tiga pekan, Veda dan para pebalap Moto3 lainnya akan kembali mengaspal pada pekan ini dalam seri Moto3 Spanyol 2026. Sesuai jadwal, seri balapan keempat itu akan berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada 24-26 April 2026.
Veda pun antusias menatap Moto3 Spanyol 2026. Pebalap muda Indonesia itu mengaku sudah tidak sabar melahap Sirkuit Jerez, setelah terakhir kali mengaspal pada 29 Maret di Circuit of the Americas (COTA) dalam seri balapan Moto3 Amerika Serikat.
“Saya sangat senang bisa kembali balapan setelah tiga minggu ini. Ini adalah periode yang bagus untuk mengatur ulang, berlatih, dan mempersiapkan bagian selanjutnya musim ini,” kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, Jumat (24/4/2026).
Pada seri balapan keempat ini, Veda bertekad bangkit dan meraih hasil positif. Pasalnya, rider asal asal Wonosari, Gunungkidul itu gagal finis di Moto3 Amerika Serikat karena mengalami crash.
“Setelah apa yang terjadi di Austin, tentu saya ingin segera bangkit dan fokus untuk meraih hasil kuat di Jerez. Saya tahu kami memiliki kecepatan yang bagus di beberapa balapan terakhir, jadi sekarang targetnya adalah tampil lebih konsisten dan menuntaskan pekerjaan,” tegas Veda.
Veda cukup optimistis bisa mecatat hasil positif di Moto3 Spanyol 2026. Pebalap berusia 17 tahun itu mengaku sudah memahami karakter Sirkuit Jerez dengan baik.
“Jerez adalah sirkuit yang sudah saya kenal, dan saya menyukai karakter lintasannya. Sirkuit ini cukup teknis dan membutuhkan presisi di setiap sektor, jadi penting untuk memulai dengan kuat sejak sesi pertama dan membangun kepercayaan diri secara bertahap,” ujarnya.
Menurut Veda, yang terpenting saat ini adalah menjaga fokus agar tidak melakukan kesalahan sepanjang rangkaian seri balapan Moto3 Spanyol 2026.
“Tujuannya adalah tetap fokus, bekerja dengan baik bersama tim, dan mencoba kembali bersaing di barisan depan. Saya merasa termotivasi dan siap memberikan yang terbaik akhir pekan ini,” pungkas Veda.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya