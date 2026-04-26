Crash Dramatis di Jerez! Veda Ega Pratama Start P17 Saat Quiles Sabet Pole Moto3 Spanyol 2026

JawaPos.com — Adu cepat Moto3 Spanyol 2026 langsung memanas sejak sesi kualifikasi di Sirkuit Jerez – Angel Nieto. Fokus tertuju pada dua cerita berbeda: dominasi Maximo Quiles di depan, dan drama crash yang dialami Veda Ega Pratama.

Maximo Quiles tampil luar biasa dalam perebutan pole position Moto3 seri Estrella Galicia 0,0 Grand Prix Spanyol, Sabtu (25/4/2026). Pembalap CFMOTO Gaviota Aspar Team itu mencatatkan waktu tercepat 1 menit 44,070 detik.

Catatan waktu tersebut tak mampu dikejar para rival, termasuk David Munoz dari Liqui Moly Dynavolt Intact GP. Munoz yang sempat memimpin sesi harus puas turun ke posisi kedua di akhir kualifikasi.

Dominasi tuan rumah makin terasa dengan hadirnya Alvaro Carpe di posisi ketiga. Pembalap Red Bull KTM Ajo itu sukses mengamankan barisan depan setelah unggul atas Joel Esteban dan rookie Brian Uriarte.

Persaingan di posisi tengah juga tak kalah sengit dengan banyaknya insiden yang terjadi. Adrian Fernandez yang sempat berpeluang meraih pole justru terjatuh di penghujung sesi dan harus puas di posisi keenam.

Sementara itu, barisan 10 besar dilengkapi Joel Kelso di posisi ketujuh dan David Almansa di urutan kedelapan. Matteo Bertelle serta rookie Hakim Danish masing-masing menempati posisi kesembilan dan kesepuluh.

Sorotan khusus datang dari pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, yang menunjukkan performa menjanjikan sejak awal. Rider Honda Team Asia itu sukses menembus Q2 setelah finis kedua di sesi Q1.

Memasuki Q2, Veda langsung tancap gas dan sempat bertahan di posisi enam besar cukup lama. Hal itu menjadi sinyal kuat dirinya mampu bersaing dengan para pembalap papan atas Moto3.

Namun, drama terjadi saat ia menjalani lap penentuan di akhir sesi kualifikasi. Dalam upaya time attack, Veda melakukan kesalahan di sektor ketiga dan mengalami highside yang membuatnya terjatuh.