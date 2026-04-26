Start Tertunda Bikin Deg-degan? MotoGP Ubah Aturan di Jerez Demi Keselamatan Pembalap

Suasana tegang di grid MotoGP Jerez saat prosedur start tertunda sebelum balapan dimulai. (Dok. MotoGP)
JawaPos.com — Dunia balap kembali bergerak cepat, kali ini lewat pembaruan aturan penting yang langsung menyentuh momen paling krusial sebelum lampu start padam. MotoGP resmi memperbarui regulasi prosedur Start Tertunda demi meningkatkan keselamatan sekaligus kejelasan bagi seluruh tim di lintasan.
Perubahan ini langsung diberlakukan mulai putaran Estrella Galicia 0,0 Grand Prix Spanyol di Sirkuit Jerez - Ángel Nieto.
Keputusan tersebut bukan tanpa alasan, karena dinamika di grid kerap memunculkan tekanan tinggi saat terjadi penundaan start.
Regulasi anyar itu tertuang dalam revisi Pasal 1.18.18 tentang Start Tertunda yang menjadi perhatian utama tim dan pembalap. Intinya sederhana tapi krusial, yakni perubahan sistem hitungan mundur setelah start dinyatakan tertunda.
Jika sebelumnya countdown dilanjutkan dari papan 3 menit, kini semuanya diulang dari papan 5 menit. Tambahan waktu dua menit ini terlihat kecil, tapi dampaknya sangat besar dalam konteks persiapan teknis di grid.
Situasi Start Tertunda bukan hal langka dalam balapan MotoGP, apalagi ketika cuaca berubah drastis atau terjadi insiden di lintasan.
Dalam kondisi seperti itu, kru tim harus bekerja cepat sekaligus akurat untuk memastikan motor tetap dalam kondisi optimal.
Masalahnya, regulasi lama dianggap terlalu sempit memberi ruang bagi tim untuk melakukan penyesuaian. Akibatnya, muncul potensi kebingungan bahkan risiko kesalahan teknis yang bisa berdampak pada keselamatan pembalap.
Komisi Grand Prix akhirnya turun tangan setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi aturan sebelumnya. Mereka menilai perlu ada sistem yang lebih jelas dan memberi kepastian waktu bagi seluruh pihak yang terlibat.
Dengan dimulainya kembali hitungan dari papan 5 menit, tim kini memiliki jeda yang lebih longgar sebelum masuk fase kritis. Hal ini membuat pekerjaan teknis bisa dilakukan lebih terstruktur tanpa tekanan berlebihan.
