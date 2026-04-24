Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Sabtu, 25 April 2026 | 00.23 WIB

Jadwal Thomas Cup 2026 Indonesia vs Aljazair, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Laga Perdana Wajib Menang!

Fajar Alfian (kiri) dan Muhammad Shohibul Fikri (kanan). (instagram.com/@badminton.ina)

JawaPos.com–Indonesia akan menghadapi Aljazair pada ajang Thomas Cup 2026 di Forum Horsens, Denmark. Kemenangan di laga perdana Grup D menjadi keharusan untuk memudahkan langkah di pertandingan selanjutnya.

Di atas kertas, kekuatan tim Aljazair masih di bawah tim Indonesia. Kemenangan sapu bersih lima partai nampak menjadi hal mutlak di pertandingan malam ini. Meski demikian, kapten tim Thomas Indonesia Fajar Alfian meminta para pemain debutan tampil rileks dan mampu mengontrol emosi saat melawan Aljazair.

”Untuk yang baru debut di Piala Thomas ini, semoga mereka bisa bermain enjoy, bisa bermain rileks. Jangan terlalu berambisi yang sangat lebih, nantinya bisa over confident dan yang penting kita bisa menjaga emosional dan menampilkan yang terbaik,” ujar Fajar dalam keterangan resmi PP PBSI dikutip dari Antara.

Adapun sejumlah pemain yang akan menjalani debut di ajang beregu putra paling bergengsi tersebut, yakni pasangan Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, dan tunggal putra Mohammad Zaki Ubaidillah.

Sementara itu, nama-nama penuh pengalaman seperti Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting akan menjadi mentor bagi para debutan. Dua tunggal putra tersebut akan melakoni Thomas Cup yang keenam sepanjang karier mereka dengan prestasi terbaik saat menjadi juara pada tahun 2021.

Pada Piala Thomas tahun ini, tim Indonesia yang menjadi unggulan kedua tergabung di grup D bersama Prancis, Thailand, dan Aljazair.

Jadwal Indonesia di Thomas Cup 2026 

Jumat 24 April 2026

23.30 WIB: Indonesia vs Aljazair (Live Vidio)

Minggu, 26 April 2026

