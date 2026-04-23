Jajal Venue Thomas dan Uber Cup 2026 di Denmark, Tim Indonesia Tak Alami Kendala Serius

JawaPos.com - Tim Indonesia telah menjalani sesi latihan resmi jelang Thomas dan Uber Cup 2026 di Forum Horsens, Denmark, Rabu (22/4/2026). Skuad Merah Putih tidak mengalami kendala serius dalam proses adaptasi dengan arena tersebut.

Tim Indonesia tidak mendapat waktu terlalu lama untuk menguji arena tersebut. Anthony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan mendapat kesempatan menjajal arena selama 60 menit di lapangan tiga dan 30 menit di lapangan dua.

Secara total, jumlah lapangan di arena pertandingan hanya tiga. Kapasitas penonton pun tergolong minim dengan hanya maksimal 4000 penonton.

Pasangan ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum tidak mengalami kendala serius. Namun, ada satu yang perlu penyesuaian, yakni terkait laju shuttlecock.

"Hari ini coba lapangannya hanya sebentar, kami dapat 20 menit dan lebih memperhatikan kondisi lapangan seperti apa. Bolanya agak kencang, ini yang harus disesuaikan," ucap Rachel dalam keterangan resmi PBSI, dikutip Kamis (23/4/2026).

"Dari lapangan normal saja, tidak silau dan angin juga tidak terlalu ada," sambung Febi.

Namun begitu, Rachel/Febi mengatakan kondisi lapangan yang tidak terlalu besar bisa membawa keuntungan tersendiri.

"Arenanya kecil tapi ini bisa membuat dukungan dari suporter bisa lebih terdengar. Bisa lebih membakar semangat," ungkap Rachel.

Sementara, Anthony Sinisuka Ginting mengaku sudah tidak ada masalah dengan kondisi lapangan. Memori Piala Sudirman serta Thomas dan Uber Cup 2021 yang juga digelar di Eropa menjadi bekal untuk adaptasi.