Andika Rachmansyah
Kamis, 23 April 2026 | 16.14 WIB

Jajal Venue Thomas dan Uber Cup 2026 di Denmark, Tim Indonesia Tak Alami Kendala Serius

Fajar Alfian bersama pelatih Antonius Budi jelang Thomas dan Uber Cup 2026. (Dok. PBSI)

JawaPos.com - Tim Indonesia telah menjalani sesi latihan resmi jelang Thomas dan Uber Cup 2026 di Forum Horsens, Denmark, Rabu (22/4/2026). Skuad Merah Putih tidak mengalami kendala serius dalam proses adaptasi dengan arena tersebut.

Tim Indonesia tidak mendapat waktu terlalu lama untuk menguji arena tersebut. Anthony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan mendapat kesempatan menjajal arena selama 60 menit di lapangan tiga dan 30 menit di lapangan dua.

Secara total, jumlah lapangan di arena pertandingan hanya tiga. Kapasitas penonton pun tergolong minim dengan hanya maksimal 4000 penonton.

Pasangan ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum tidak mengalami kendala serius. Namun, ada satu yang perlu penyesuaian, yakni terkait laju shuttlecock.

"Hari ini coba lapangannya hanya sebentar, kami dapat 20 menit dan lebih memperhatikan kondisi lapangan seperti apa. Bolanya agak kencang, ini yang harus disesuaikan," ucap Rachel dalam keterangan resmi PBSI, dikutip Kamis (23/4/2026).

"Dari lapangan normal saja, tidak silau dan angin juga tidak terlalu ada," sambung Febi.

Forum Horsens sendiri bisa dibilang merupakan arena mungil, dengan kapasitas maksimal 4000 penonton. Namun begitu, Rachel/Febi mengatakan kondisi lapangan yang tidak terlalu besar bisa membawa keuntungan tersendiri.

"Arenanya kecil tapi ini bisa membuat dukungan dari suporter bisa lebih terdengar. Bisa lebih membakar semangat," ungkap Rachel.

Sementara, Anthony Sinisuka Ginting mengaku sudah tidak ada masalah dengan kondisi lapangan. Memori Piala Sudirman serta Thomas dan Uber Cup 2021 yang juga digelar di Eropa menjadi bekal untuk adaptasi.

"Sejauh ini sih ok saja semua, tadi juga latihan dapat ritmenya meskipun hanya sedikit waktu," papar Ginting.

Artikel Terkait
Tim Thomas-Uber Indonesia Mulai Adaptasi Arena, Indra Widjaja Gelar Simulasi Pertandingan Dua Grup - Image
Sports

Tim Thomas-Uber Indonesia Mulai Adaptasi Arena, Indra Widjaja Gelar Simulasi Pertandingan Dua Grup

Kamis, 23 April 2026 | 15.24 WIB

Tim Thomas-Uber Indonesia Sudah Gelar Latihan Perdana di Denmark, Mulai Naikkan Intensitas Jelang Hadapi Aljazair dan Kanada - Image
Sports

Tim Thomas-Uber Indonesia Sudah Gelar Latihan Perdana di Denmark, Mulai Naikkan Intensitas Jelang Hadapi Aljazair dan Kanada

Senin, 20 April 2026 | 14.29 WIB

Indonesia Raih Lima Emas di Hari Pertama SEA Games 2025, Posisi Kedua Setelah Thailand - Image
Sports

Indonesia Raih Lima Emas di Hari Pertama SEA Games 2025, Posisi Kedua Setelah Thailand

Kamis, 11 Desember 2025 | 12.53 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

