Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Taufiq Ardyansyah
Jumat, 24 April 2026 | 13.00 WIB

BWF Gandeng BK8 News untuk Thomas & Uber Cup Finals 2026

Kapten tim Thomas Indonesia Fajar Alfian (kanan) saat dalam acara pelepasan tim bulu tangkis Indonesia menuju Thomas &amp; Uber Cup 2026 di Jakarta, Rabu (15/4). (PBSI/Antara) - Image

Kapten tim Thomas Indonesia Fajar Alfian (kanan) saat dalam acara pelepasan tim bulu tangkis Indonesia menuju Thomas &amp; Uber Cup 2026 di Jakarta, Rabu (15/4). (PBSI/Antara)

JawaPos.com–Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) resmi menunjuk BK8 News sebagai Mitra Utama untuk penyelenggaraan BWF Thomas & Uber Cup 2026. Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas jangkauan turnamen sekaligus meningkatkan keterlibatan penggemar melalui berbagai platform media digital.

Dalam kolaborasi tersebut, BK8 News akan mengambil peran penting lewat liputan terintegrasi, distribusi konten kreatif, serta penguatan eksposur internasional bagi salah satu kejuaraan beregu paling prestisius di dunia bulu tangkis.

Direktur Komersial dan Komunikasi BWF Owen Leed menyambut positif kemitraan tersebut. Menurut dia, kehadiran BK8 News menunjukkan semakin tingginya nilai komersial ajang Thomas & Uber Cup.

”Kami senang menyambut BK8 News sebagai bagian penting dari BWF Thomas & Uber Cup Finals 2026. Kolaborasi ini menegaskan daya tarik kejuaraan utama kami sekaligus mendukung perluasan eksposur global melalui jaringan media BK8 News,” ujar Owen Leed.

Sementara itu, Managing Director BK8 News Michael Gatt menilai, kerja sama ini menjadi langkah strategis bagi perusahaannya untuk berkembang di panggung internasional.

”Kami bangga bisa menjadi Mitra Utama Resmi dari turnamen bersejarah yang sangat dinantikan penggemar bulu tangkis dunia. Ini menjadi momentum penting bagi BK8 News untuk memperkuat brand sekaligus menghadirkan pengalaman yang lebih dekat kepada fans lewat konten menarik dan storytelling yang relevan,” kata Michael Gatt.

Kesepakatan tersebut difasilitasi mitra komersial dan penyiaran BWF, Infront, dengan dukungan Outlast Sports & Entertainment.

CEO Outlast Sports & Entertainment Salauddin Sinnakandu menyebut, kerja sama ini sebagai pencapaian penting. Pihaknya optimistis kolaborasi tersebut akan memberi dampak positif bagi perkembangan olahraga bulu tangkis secara global.

BK8 News dikenal sebagai platform media olahraga yang menyajikan berbagai informasi seputar sepak bola, bulu tangkis, bola basket, hingga motorsport. Melalui kanal digital dan sejumlah kemitraan strategis, BK8 News terus memperluas audiens serta meningkatkan interaksi dengan penggemar olahraga di berbagai negara.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore