Andika Rachmansyah
Jumat, 24 April 2026 | 01.57 WIB

Fajar Alfian Tegaskan Tim Indonesia Siap Tempur Hadapi Aljazair di Thomas Cup 2026

Fajar Alfian bersama pelatih Antonius Budi jelang Thomas dan Uber Cup 2026. (Dok. PBSI)

JawaPos.com - Kapten Tim Thomas Indonesia, Fajar Alfian, bicara persiapan timnya jelang hadapi Aljazair di laga pertama Grup D Thomas Cup 2026. Fajar menegaskan bahwa skuad Merah Putih dalam mode siap tempur.

Sesuai jadwal, Indonesia menghadapi Aljazair di Forum Horsens, Denmark, pada Jumat (24/4/2026) sore waktu setempat. Anthony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan terus memantapkan persiapannya jelang laga tersebut.

Fajar selaku kapten tim menyatakan persiapan Indonesia berjalan sangat baik. Persiapan matang dan dua kali menjajal arena menjadi bekal skuat Merah-Putih untuk ladeni perlawanan negeri dari Afrika Utara ini.

"Kondisi kami baik dan siap bermain di pertandingan besok lawan Aljazair," ucap Fajar dalam keterangan resmi PBSI, Kamis (23/4/2026).

Di atas kertas, Indonesia jauh lebih diunggulkan ketimbang Aljazair. Pertemuan terakhir skuad Merah Putih dengan Aljazair terjadi di laga pembuka Piala Thomas 2020 Aarhus, 9 Oktober 2021. Kala itu Indonesia berhasil menyapu bersih kemenangan 5-0.

Kendati begitu, Fajar menyampaikan bahwa Indonesia tidak memandang sebelah mata Aljazair. Pemain berusia 31 tahun itu mengingatkan kepada rekan-rekannya soal pentingnya menjaga fokus sepanjang pertandingan.

"Kami memang diunggulkan tapi kami juga tidak boleh menganggap enteng lawan. Besok laga pertama pasti tidak mudah dan juga sangat penting jadi siapapun yang diturunkan semoga bisa bermain maksimal dan yang belum diturunkan bisa terus dukung dari bench," tambah Fajar.

Lebih lanjut, Fajar juga memberikan perhatian khusus kepada para pemain muda yang berpeluang menjalani debut di Piala Thomas. Ia meminta mereka tetap tenang dan tidak terbawa tekanan.

"Untuk yang baru debut di Piala Thomas ini, semoga mereka bisa bermain enjoy, bisa bermain rileks. Jangan terlalu berambisi yang sangat lebih, nantinya bisa over confident dan yang penting kita bisa menjaga emosional dan menampilkan yang terbaik," terang Fajar.

