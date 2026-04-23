Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Taufiq Ardyansyah
Kamis, 23 April 2026 | 15.24 WIB

Tim Thomas-Uber Indonesia Mulai Adaptasi Arena, Indra Widjaja Gelar Simulasi Pertandingan Dua Grup

Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting saat berlatih pada hari pertama jelang Piala Thomas dan Uber 2026 di Horsens Badminton Club, Denmark, Sabtu (18/4/2026). (ANTARA/HO-PBSI)

JawaPos.com – Tim bulutangkis Indonesia memasuki fase akhir persiapan menuju Piala Thomas dan Uber 2026. Setelah menuntaskan pemusatan latihan di Horsens Badminton Club, fokus skuad Merah Putih kini beralih ke adaptasi arena pertandingan di Forum Horsens.

Kesempatan ini harus mereka maksimalkan. Sebab, waktu latihan di venue resmi sangat terbatas. Karena itu, tim pelatih menilai setiap sesi harus dimanfaatkan maksimal agar para pemain cepat beradaptasi dengan kondisi lapangan.

Kabid Pembinaan dan Prestasi Pelatnas Eng Hian mengatakan, adaptasi arena akan menjadi penentu sebelum turnamen resmi dimulai.

”Kalau di arena ini, tentunya kan juga kita tahu waktu itu tidak banyak yang diberikan dan yang bisa kita dapatkan. Tapi tentunya kami harus maksimalkan untuk adaptasi lapangan, angin, lampu dan sebagainya,” ucap Eng Hian.

Menurut dia, program teknis dan fisik sudah diberikan sejak latihan di Jakarta hingga selama training camp di Horsens.

Karena itu, sesi di venue pertandingan lebih difokuskan pada penyesuaian situasi lapangan.

‘’Program spesifiknya tentunya sudah didapat, sudah diberikan pada saat sesi latihan di sini maupun di Jakarta. Jadi hanya murni adaptasi untuk kondisi lapangan saja,” lanjutnya.

Sebelumnya, pemusatan latihan di Horsens ditutup dengan simulasi pertandingan internal untuk tim Thomas dan Uber.

Pelatih tunggal putra, Indra Widjaja, melihat kondisi para pemain berada dalam tren positif.

‘’Kami mengadakan simulasi dibagi dalam dua grup. Saya melihat dari keempat tunggal putra, mainnya sudah bagus. Kondisinya sudah baik,” kata Indra Widjaja.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore