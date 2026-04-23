Tim Thomas-Uber Indonesia Mulai Adaptasi Arena, Indra Widjaja Gelar Simulasi Pertandingan Dua Grup

JawaPos.com – Tim bulutangkis Indonesia memasuki fase akhir persiapan menuju Piala Thomas dan Uber 2026. Setelah menuntaskan pemusatan latihan di Horsens Badminton Club, fokus skuad Merah Putih kini beralih ke adaptasi arena pertandingan di Forum Horsens.

Kesempatan ini harus mereka maksimalkan. Sebab, waktu latihan di venue resmi sangat terbatas. Karena itu, tim pelatih menilai setiap sesi harus dimanfaatkan maksimal agar para pemain cepat beradaptasi dengan kondisi lapangan.

Kabid Pembinaan dan Prestasi Pelatnas Eng Hian mengatakan, adaptasi arena akan menjadi penentu sebelum turnamen resmi dimulai.

”Kalau di arena ini, tentunya kan juga kita tahu waktu itu tidak banyak yang diberikan dan yang bisa kita dapatkan. Tapi tentunya kami harus maksimalkan untuk adaptasi lapangan, angin, lampu dan sebagainya,” ucap Eng Hian.

Menurut dia, program teknis dan fisik sudah diberikan sejak latihan di Jakarta hingga selama training camp di Horsens.

Karena itu, sesi di venue pertandingan lebih difokuskan pada penyesuaian situasi lapangan.

‘’Program spesifiknya tentunya sudah didapat, sudah diberikan pada saat sesi latihan di sini maupun di Jakarta. Jadi hanya murni adaptasi untuk kondisi lapangan saja,” lanjutnya.

Sebelumnya, pemusatan latihan di Horsens ditutup dengan simulasi pertandingan internal untuk tim Thomas dan Uber.

Pelatih tunggal putra, Indra Widjaja, melihat kondisi para pemain berada dalam tren positif.